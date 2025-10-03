Бутик-отель на Сергиевской в Нижнем Новгороде откроется досрочно

Бутик-отель, размещённый в историческом особняке на улице Сергиевской, 15 в Нижнем Новгороде, планируют ввести в эксплуатацию раньше запланированного срока. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своём Telegram-канале.
Речь идёт о доме Н. Н. Муратова, построенном в 1912 году. Здание признано объектом культурного наследия и имеет статус архитектурного памятника регионального значения.
По словам Полякова, инвестор реализует проект с опережением графика, и завершение работ намечено на май 2026 года.
На сегодняшний день подрядная организация уже выполнила ключевые этапы реставрации: укреплён фундамент, восстановлены стены и кровля, подведены инженерные коммуникации.
Сейчас продолжаются работы по установке окон и дверей, а также решаются технические вопросы, связанные с электроснабжением. Подключение объекта к электросетям ожидается до 31 октября текущего года, уточнил Поляков.
Ранее сообщалось, что льготу по кредиту предоставили создателю бутика-отеля на улице Сергиевской в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+