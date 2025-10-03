Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Последние новости рубрики Общество
03 октября 2025 18:1584% молодых россиян выбирают семью как главную ценность
03 октября 2025 18:00Суд обязал нижегородца выплатить более 1,9 млн рублей за ущерб почве
03 октября 2025 17:54Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
03 октября 2025 17:50Более 52 млн рублей выделят на работы для продления метро в Сормове
03 октября 2025 17:38Учёные, политики и духовенство обсудили роль ополчения 1612 года в Нижнем Новгороде
03 октября 2025 17:00Нижний Новгород принял стратегическую сессию окружного форума "Студтуризм-2025"
03 октября 2025 16:44Нижегородских родителей и педагогов приглашают на бесплатные встречи с психологом
03 октября 2025 16:35Более 6000 скважин пробурили для новых станций нижегородского метро
03 октября 2025 16:14Какие сервисы доступны в Нижегородской области без интернета 
03 октября 2025 16:01Нижегородский кадровый центр приглашает жителей региона на ярмарки вакансий в октябре
Общество

Бутик-отель на Сергиевской в Нижнем Новгороде откроется досрочно

03 октября 2025 13:07 Общество
Бутик-отель на Сергиевской в Нижнем Новгороде откроется досрочно

Бутик-отель, размещённый в историческом особняке на улице Сергиевской, 15 в Нижнем Новгороде, планируют ввести в эксплуатацию раньше запланированного срока. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своём Telegram-канале.

Речь идёт о доме Н. Н. Муратова, построенном в 1912 году. Здание признано объектом культурного наследия и имеет статус архитектурного памятника регионального значения.

По словам Полякова, инвестор реализует проект с опережением графика, и завершение работ намечено на май 2026 года.

На сегодняшний день подрядная организация уже выполнила ключевые этапы реставрации: укреплён фундамент, восстановлены стены и кровля, подведены инженерные коммуникации.

Сейчас продолжаются работы по установке окон и дверей, а также решаются технические вопросы, связанные с электроснабжением. Подключение объекта к электросетям ожидается до 31 октября текущего года, уточнил Поляков.

Ранее сообщалось, что льготу по кредиту предоставили создателю бутика-отеля на улице Сергиевской в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Гостиницы ОКН Строительство
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
