Шесть исторических зданий в Нижегородской области преобразуют в гостиницы Культура и отдых

Шесть объектов культурного наследия в Нижегородской области могут обрести новую жизнь в качестве гостиниц. Актуальный проект опубликован на инвестиционном портале региона.

Потенциальным инвесторам предлагают вложиться в восстановление и адаптацию старинных зданий, воспользовавшись мерами государственной поддержки. Среди доступных инструментов — аренда за символический 1 рубль, компенсация расходов на реставрацию, льготные кредиты, предоставление участков взамен и другие преференции.

Предложения касаются зданий, построенных в эпоху Российской империи, как деревянных, так и кирпичных. Все они нуждаются в восстановлении, но обладают высоким архитектурным и историческим потенциалом.

В Лыскове преобразование может затронуть трёхэтажное здание бывшей гимназии на улице Большой Советской, 44. Его площадь составляет около 1,5 тысячи квадратных метров.

В Лукоянове под гостиничные проекты предлагаются два здания на улице Пушкина: одноэтажный дом радиальной планировки площадью 366 квадратных метров (№324), а также Дом Агеева (№326) площадью 264 "квадрата". Оба здания находятся в аварийном состоянии.

В Павлове инвесторам доступны три исторических объекта: Дом Теребина на улице Маяковского (334 кв. м), Дом Маклакова на улице Нижегородской (594 кв. м) и двухэтажный кирпичный дом на улице Ленина, площадью 719 квадратных метров.

Пять из шести зданий имеют официальный статус объектов культурного наследия регионального значения, а одно ("Дом Теребина") — числится как выявленный памятник архитектуры.

Перед началом работ инвесторам предстоит пройти несколько этапов: от изучения документации и получения проектного задания до согласования проектных решений с органами охраны наследия и получения разрешения на строительство.

Ранее сообщалось, что проект гостиницы на улице Ильинской в Нижнем Новгороде получил одобрение экспертизы.