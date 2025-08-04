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Экономика

Кредит на 1,8 млрд рублей дали для строительства отеля на Большой Покровской

05 августа 2025 13:12  [105] Экономика
Кредит на 1,8 млрд рублей дали для строительства отеля на Большой Покровской

Фото: Александр Воложанин

Банк "Дом.РФ" выдал первый транш на возведение отеля "SAVOY Покровская" на улице Большая Покровская недалеко от кремля. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Девелопером выступает московская компания "Гута-Девелопмент". Финансирование осуществляется по государственной льготной программе поддержки туристической инфраструктуры. Общая сумма кредита превысит 1,8 млрд рублей. Сейчас застройщик уже получил первые 44 млн рублей.

Будущий отель категории "пять звезд" будет располагаться в районе дома №12б. В здании площадью более 9 тысяч квадратных метров разместятся 170 номеров, ресторан, СПА-зона, подземная парковка и помещения для деловых мероприятий.

Открыть гостиницу планируют к концу 2027 года.

Ранее были опубликованы эскизы будущей гостиницы возле усадьбы Рябининой в Нижнем Новгороде.

Сообщалось также, что Нижегородская область получит более 186,5 млн рублей на создание модульных гостиниц.

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Теги:
Банки Гостиницы
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