Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова

В Манеже Нижегородского кремля состоялся вернисаж выставки "Виктор Васнецов. Радость праведных. Религиозная живопись и графика" (6+). Экспозиция создана при участии Нижегородского государственного художественного музея и Государственной Третьяковской галереи.

Выставка стала первым крупным региональным проектом, полностью посвященным религиозному творчеству Виктора Васнецова. В экспозиции представлено свыше 100 произведений художника.

Все работы являются промежуточными этапами, созданными Васнецовым в процессе подготовки к монументальным росписям храмов. Эти произведения позволяют проследить путь художника от замысла до воплощения.

Основу экспозиции составляют живописные и графические работы из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Среди них — эскизы, картоны и композиционные наброски, созданные в 1880–1910-х годах для оформления храмов в Киеве, Варшаве, Санкт-Петербурге, Гусь-Хрустальном и Абрамцево.

Одним из центральных экспонатов стал триптих "Евхаристия", написанный в 1911 году для Александро-Невского собора в Варшаве.

Фотографии: Александр Воложанин