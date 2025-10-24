Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова

В Манеже Нижегородского кремля состоялся вернисаж выставки "Виктор Васнецов. Радость праведных. Религиозная живопись и графика" (6+). Экспозиция создана при участии Нижегородского государственного художественного музея и Государственной Третьяковской галереи.
Выставка стала первым крупным региональным проектом, полностью посвященным религиозному творчеству Виктора Васнецова. В экспозиции представлено свыше 100 произведений художника.
Все работы являются промежуточными этапами, созданными Васнецовым в процессе подготовки к монументальным росписям храмов. Эти произведения позволяют проследить путь художника от замысла до воплощения.
Основу экспозиции составляют живописные и графические работы из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Среди них — эскизы, картоны и композиционные наброски, созданные в 1880–1910-х годах для оформления храмов в Киеве, Варшаве, Санкт-Петербурге, Гусь-Хрустальном и Абрамцево.
Одним из центральных экспонатов стал триптих "Евхаристия", написанный в 1911 году для Александро-Невского собора в Варшаве.
Фотографии: Александр Воложанин
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+