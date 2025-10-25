Две нижегородки стали жертвами аферистов при покупке путёвок в пансионат Абхазии Происшествия

Фото: Марина Пронина

В Нижнем Новгороде две медицинские сотрудницы стали жертвами аферистов при попытке заказать путёвку в пансионат в Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Приятельницы предпенсионного возраста решили вместе отправиться на отдых в Закавказье и нашли на сайте подходящую путёвку. Они внесли оплату - 53 тысячи рублей - и им пришёл ваучер, подтверждающий бронь. Однако по прибытию в пансионат выяснилось, что их имена не фигурируют в списках заселения, а ваучер оказался поддельным.

После этого с ними связался мужчина, предложивший за доплату поселиться в другом месте. Только тогда они осознали, что стали жертвами обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", аферистов разыскивают правоохранители.

В полиции напомнили о важности осторожности при бронировании путёвок. Мошенники часто используют различные схемы, чтобы выманить деньги у доверчивых людей. Они могут рассылать заманчивые предложения по электронной почте, в мессенджерах или публиковать их в социальных сетях и на сомнительных сайтах.

Чтобы не стать жертвой обмана, следуйте нескольким простым правилам:

Бронируйте путёвки только на официальных сайтах проверенных турагентств.

Перед покупкой билетов тщательно изучите информацию о месте отдыха и компании, с которой вы собираетесь сотрудничать. Проверьте, зарегистрирован ли туроператор в федеральном реестре.

Никогда не переходите по ссылкам из рекламных рассылок. Вводите адрес сайта самостоятельно.

Если вы столкнулись с мошенничеством, немедленно обратитесь в полицию.

Напомним, ранее нижегородский турагент получила 4 года колонии за обман 29 человек.