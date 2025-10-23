Мошенники выманили у нижегородцев более 48 млн рублей за неделю Происшествия

Жители Нижегородской области за прошлую неделю потеряли более 48 млн рублей, став жертвами мошенников. Всего полиция зафиксировала 96 случаев обмана, сообщили в региональном МВД.

Чаще всего злоумышленники действовали по уже знакомым схемам: звонили от имени "службы безопасности банка" (52), предлагали подработку (6) или продавали несуществующие товары в интернете (13).

Одной из пострадавших стала 77-летняя жительница Сарова. Ей позвонил неизвестный и убедил, что ее деньги на банковских счетах в опасности. Под предлогом защиты средств он уговорил женщину перевести все сбережения на "безопасный" счет. В итоге пенсионерка отдала мошенникам почти 22 млн рублей.

А житель Арзамаса стал жертвой мошенников при покупке автозапчастей. Он нашел объявление о продаже тормозных дисков в интернете. Продавец пообещал быструю доставку при условии полной предоплаты. Покупатель перевел 100 тысяч рублей на указанный номер телефона, однако товара не получил. Продавец на связь так и не вышел.

Ранее сообщалось, что 19-летнего жителя Башкортостана задержали в Казани. Он подозревается в участии в мошеннической схеме, жертвами которой стали пожилые женщины из Нижегородской области, потерявшие более 1,3 млн рублей.