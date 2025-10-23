Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Последние новости рубрики Происшествия
23 октября 2025 09:09Обломки БПЛА повредили энергообъект в Нижегородской области
23 октября 2025 09:00Мошенники выманили у нижегородцев более 48 млн рублей за неделю
22 октября 2025 20:13Жаждущих интима жителей Арзамаса развели на 240 тысяч рублей
22 октября 2025 19:49Бастрыкина заинтересовал затопленный дом в Нижнем Новгороде
22 октября 2025 19:2514 мигрантов-нелегалов обнаружили в ходе рейда в Дзержинске — видео
22 октября 2025 17:00Кстовский питбайкер ради трассы вырубил лес на 2,5 млн рублей
22 октября 2025 15:32Строящийся коттедж чуть не сгорел под Богородском
22 октября 2025 14:00В Нижнем Новгороде ищут водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе
22 октября 2025 11:06Тело мужчины достали из Оки в Нижнем Новгороде
21 октября 2025 19:17Пожар уничтожил легковой автомобиль в гараже на Бору
Происшествия

Мошенники выманили у нижегородцев более 48 млн рублей за неделю

23 октября 2025 09:00 Происшествия
Мошенники выманили у нижегородцев более 48 млн рублей за неделю

Жители Нижегородской области за прошлую неделю потеряли более 48 млн рублей, став жертвами мошенников. Всего полиция зафиксировала 96 случаев обмана, сообщили в региональном МВД.

Чаще всего злоумышленники действовали по уже знакомым схемам: звонили от имени "службы безопасности банка" (52), предлагали подработку (6) или продавали несуществующие товары в интернете (13).

Одной из пострадавших стала 77-летняя жительница Сарова.  Ей позвонил неизвестный и убедил, что ее деньги на банковских счетах в опасности. Под предлогом защиты средств он уговорил женщину перевести все сбережения на "безопасный" счет. В итоге пенсионерка отдала мошенникам почти 22 млн рублей.

А житель Арзамаса стал жертвой мошенников при покупке автозапчастей. Он нашел объявление о продаже тормозных дисков в интернете. Продавец пообещал быструю доставку при условии полной предоплаты. Покупатель перевел 100 тысяч рублей на указанный номер телефона, однако товара не получил. Продавец на связь так и не вышел. 

Ранее сообщалось, что 19-летнего жителя Башкортостана задержали в Казани. Он подозревается в участии в мошеннической схеме, жертвами которой стали пожилые женщины из Нижегородской области, потерявшие более 1,3 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
