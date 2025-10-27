Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Последние новости рубрики Происшествия
27 октября 2025 09:35Пострадавших при взрыве в Копейске доставили спецбортом в Нижний Новгород
27 октября 2025 09:18Грузовой эвакуатор съехал в кювет под Лысковом: погиб человек
26 октября 2025 17:57Нетрезвый мотоциклист улетел в кювет под Дзержинском
26 октября 2025 16:25BMW протаранил реанимобиль — появились подробности ДТП на Лядова
26 октября 2025 16:09Двух браконьеров осудят в Дзержинске за незаконный вылов рыбы
26 октября 2025 15:37Автомобиль скорой помощи перевернулся на площади Лядова
26 октября 2025 15:20Мошенники выманили у двух нижегородок полмиллиона за фейковые бани-бочки
26 октября 2025 14:43Пешехода сбили в Советском районе: пострадавший угодил в больницу
26 октября 2025 13:5661-летний мужчина пропал в Нижнем Новгороде — волонтеры начали поиски
26 октября 2025 12:27Арзамасская пенсионерка отдала аферистам почти 3 миллиона рублей
Происшествия

Грузовой эвакуатор съехал в кювет под Лысковом: погиб человек

27 октября 2025 09:18 Происшествия
Грузовой эвакуатор съехал в кювет под Лысковом: погиб человек

На трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового эвакуатора.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась вечером 26 октября около 19:30 на 480-м километре автодороги, проходящей через Лысковский муниципальный округ.

34-летний водитель эвакуатора марки Scania осуществлял буксировку грузового седельного тягача с полуприцепом Chereau. Двигаясь по спуску в сторону Казани, он, вероятно, не выбрал безопасную скорость. В результате эвакуатор съехал с проезжей части влево и перевернулся в кювете.

Пассажир эвакуатора — 48-летний мужчина — получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что BMW протаранил автомобиль скорой помощи на площади Лядова в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ДТП Лысковский район
