Грузовой эвакуатор съехал в кювет под Лысковом: погиб человек

На трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового эвакуатора.
По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась вечером 26 октября около 19:30 на 480-м километре автодороги, проходящей через Лысковский муниципальный округ.
34-летний водитель эвакуатора марки Scania осуществлял буксировку грузового седельного тягача с полуприцепом Chereau. Двигаясь по спуску в сторону Казани, он, вероятно, не выбрал безопасную скорость. В результате эвакуатор съехал с проезжей части влево и перевернулся в кювете.
Пассажир эвакуатора — 48-летний мужчина — получил травмы, несовместимые с жизнью.
Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
