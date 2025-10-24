Водитель погиб в ДТП с перевертышем в Нижегородской области

Утром 23 октября на 111-м километре автодороги Красные Баки – Варнавино – Белышево – Ветлуга произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 37-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля, не справился с управлением при прохождении поворота. Машина съехала в кювет и опрокинулась.
В результате аварии водитель скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
На момент ДТП мужчина, предположительно, не был пристегнут ремнем безопасности и управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства случившегося уточняются. По факту происшествия проводится проверка.
