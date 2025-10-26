Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
26 октября 2025 15:37Автомобиль скорой помощи перевернулся на площади Лядова
26 октября 2025 15:20Мошенники выманили у двух нижегородок полмиллиона за фейковые бани-бочки
26 октября 2025 14:43Пешехода сбили в Советском районе: пострадавший угодил в больницу
26 октября 2025 13:5661-летний мужчина пропал в Нижнем Новгороде — волонтеры начали поиски
26 октября 2025 12:27Арзамасская пенсионерка отдала аферистам почти 3 миллиона рублей
26 октября 2025 10:28Дом сгорел в Урене из-за детской шалости с огнем
25 октября 2025 14:56Пешеход-нарушитель погиб в ДТП в Сормове утром 25 октября
25 октября 2025 11:05Две нижегородки стали жертвами аферистов при покупке путёвок в пансионат Абхазии
25 октября 2025 10:18Приставы опечатали пожароопасную гостиницу в Нижнем Новгороде на 30 дней
25 октября 2025 09:51В Богородске нашли преступников, напавших с "травматом" на мужчину с собакой
Происшествия

Пешехода сбили в Советском районе: пострадавший угодил в больницу

26 октября 2025 14:43 Происшествия
Пешехода сбили в Советском районе: пострадавший угодил в больницу

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Пешехода сбили на улице Генерала Васюнина в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, все случилось 25 октября около 19:00 вблизи дома №1/1. Там водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем "Джили Эмгранд", совершил наезд на мужчину 1964 года рождения.

Отмечается, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте, в зоне видимости перехода.

В результате пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу имени Семашко. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Бору в Нижегородской области насмерть сбили пешехода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД Госавтоинспекция ДТП
Поделиться:
Новости по теме
11 октября 2025 09:53Нетрезвый водитель в Арзамасе влетел в АЗС и устроил пожар
30 сентября 2025 13:59Водитель без прав сбил ребенка в Щербинках
28 сентября 2025 08:58Автомобиль каршеринга сбил пешехода на Ильинской в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных