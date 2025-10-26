Пешехода сбили в Советском районе: пострадавший угодил в больницу

Фото:
Пешехода сбили на улице Генерала Васюнина в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, все случилось 25 октября около 19:00 вблизи дома №1/1. Там водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем "Джили Эмгранд", совершил наезд на мужчину 1964 года рождения.
Отмечается, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте, в зоне видимости перехода.
В результате пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу имени Семашко. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на Бору в Нижегородской области насмерть сбили пешехода.
