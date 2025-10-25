Пешеход-нарушитель погиб в ДТП в Сормове утром 25 октября

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 25 октября по адресу улица Коминтерна в Нижнем Новгороде, погиб один человек. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Нижегородской области.
Согласно предоставленной информации, авария случилась около 6:35 утра напротив дома №175: 47-летний водитель "Нивы" сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.
В ГАИ отметили, что в зоне видимости находился регулируемый пешеходный переход.
Пострадавшего мужчину, которому на вид около 40 лет, госпитализировали в медучреждение, где он впоследствии скончался.
Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее сообщалось, что грузовик насмерть сбил женщину на трассе под Балахной.
