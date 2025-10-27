Рецидивист вновь попался на незаконной вырубке сосен в Вадском районе Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Вадском районе полицейские задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной вырубке леса рядом с деревней Чегодаевка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации правоохранителей, он спилил три сосны, причинив ущерб лесному фонду на сумму более 116 тысяч рублей. Как выяснилось, задержанный уже четырежды привлекался к уголовной ответственности, причём дважды — за аналогичные преступления.

На допросе мужчина признался, что приехал в лес на тракторе и срубил деревья якобы для личных нужд.

В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку лесных насаждений. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, а полиция проверяет, не причастен ли он к другим подобным эпизодам.

По закону за такое преступление может грозить до четырёх лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ущерб лесному фонду более чем в 2,5 млн рублей нанес вырубивший деревья для велосипедной трассы кстовчанин.