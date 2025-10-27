Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Последние новости рубрики Происшествия
27 октября 2025 20:00Рецидивист вновь попался на незаконной вырубке сосен в Вадском районе
27 октября 2025 19:33Нижегородка лишилась 6 млн рублей после двухнедельного созвона с аферистами
27 октября 2025 19:10Нижегородку обязали заплатить 30 тысяч рублей за нападение собаки
27 октября 2025 18:37Полиция задержала нижегородца за покатушки с фейерверками на Покровке — видео
27 октября 2025 18:18Иномарка сбила 10-летнюю девочку около Советской площади — видео
27 октября 2025 18:03Нижегородец пострадал при попытке вскрыть сейф болгаркой
27 октября 2025 14:00Страшный пожар унес жизнь 91-летней женщины в Балахнинском округе
27 октября 2025 13:10Нижегородец устроил ночной заезд с фейерверками на Покровке
27 октября 2025 11:31СК завел уголовное дело о халатности после скандала в нижегородской школе
27 октября 2025 09:35Пострадавших при взрыве в Копейске доставили спецбортом в Нижний Новгород
Происшествия

Рецидивист вновь попался на незаконной вырубке сосен в Вадском районе

27 октября 2025 20:00
Рецидивист вновь попался на незаконной вырубке сосен в Вадском районе

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Вадском районе полицейские задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной вырубке леса рядом с деревней Чегодаевка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации правоохранителей, он спилил три сосны, причинив ущерб лесному фонду на сумму более 116 тысяч рублей.  Как выяснилось, задержанный уже четырежды привлекался к уголовной ответственности, причём дважды — за аналогичные преступления.

На допросе мужчина признался, что приехал в лес на тракторе и срубил деревья якобы для личных нужд.

В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку лесных насаждений. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, а полиция проверяет, не причастен ли он к другим подобным эпизодам.

По закону за такое преступление может грозить до четырёх лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ущерб лесному фонду более чем в 2,5 млн рублей нанес вырубивший деревья для велосипедной трассы кстовчанин.

Лесное хозяйство Уголовное дело
