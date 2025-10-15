Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

В Нижегородской области заготовят более 30 тонн шишек для восстановления лесов

15 октября 2025 12:03
В Нижегородской области заготовят более 30 тонн шишек для восстановления лесов

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В лесах Нижегородской области начался сезон заготовки лесосеменного сырья. В осенне-зимний период 2025-2026 года планируется собрать свыше 30 тонн шишек сосны и ели. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

«Сбор шишек – это начало трудоемкого процесса заготовки сырья для последующего лесовосстановления. Из шишек хвойных деревьев получают семена, которые становятся основой для выращивания сеянцев. Важно собрать шишки до раскрытия чешуек. Качественный посадочный материал обеспечивает высокую приживаемость и устойчивое развитие молодых деревьев, что особенно важно при восстановлении лесов после вырубок, пожаров и других повреждений», - отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Он добавил, что работы по восстановлению лесов региона проводятся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» входящего в состав нового национального проекта «Экологическое благополучие».

Особое внимание уделяется заготовке шишек на объектах лесного семеноводства. Именно эти участки обеспечивают получение семян с высокими наследственными свойствами, что способствует сохранению генетического разнообразия и улучшению характеристик будущих лесных насаждений.

При сборе отбираются шишки среднего размера, плотные и полностью сформированные - именно они дают наиболее качественные семена. Грамотно организованный сбор лесосеменного сырья позволяет получать посевной материал с высокими качественными характеристиками, что в последующем обеспечивает эффективное восстановление лесных ресурсов региона.

Собранные шишки направляются в Семёновский спецсемлесхоз, где они перерабатываются на современной мобильной шишкосушильной установке. Оборудование обеспечивает полную автоматизацию процесса сушки и позволяет получить максимальный выход семян.

«В этом сезоне из 30 тонн шишек планируется получить примерно 300 килограммов сосновых и еловых семян, из которых 40 килограммов - с улучшенными наследственными свойствами. Все семена будут направлены в питомники для выращивания посадочного материала, который впоследствии будет использован для восстановления лесов Нижегородской области. Семена с улучшенными генетическими характеристиками позволяют формировать более устойчивые и жизнеспособные лесные массивы», - добавили в минлесхозе Нижегородской области.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

