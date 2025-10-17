Первый пёс - восстановитель лесов появился в России Общество

Фото: 360.ru

Собака по кличке Рики стала частью команды, которая занимается восстановлением российских лесов. Об этом сообщил 360.ru.

Для выполнения этой важной миссии на Рики надели специальное оборудование, позволяющее засеивать до нескольких квадратных километров территории за день.

Экологический проект "Сохрани лес" ежегодно высаживает до 100 тысяч деревьев, и этот необычный подход с участием собак стал его важной частью. Организаторы приглашают к сотрудничеству других четвероногих друзей, которые любят бегать по полям.

"Если у вас есть собаки, которые любят активные прогулки, присылайте их резюме. У нас открыта вакансия для четвероногих сеятелей", — приглашают организаторы.

Они иронично отмечают, что условия работы достойные, а оплата выше, чем у курьеров в крупных городах.

"Ваше участие и участие ваших питомцев могут вдохнуть новую жизнь в природу России. Вместе мы высаживаем будущее", — прокомментировали организаторы, подчёркивая важность и значимость этой инициативы.