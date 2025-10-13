Шесть человек попали в больницу из-за отравления грибами в Нижегородской области

Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
13 октября 2025 11:55
Фото: Елена Орленко

С начала 2025 года в Нижегородской области уже шесть человек попали в больницу после отравления грибами, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Все они собирали и готовили их сами. К счастью, обошлось без летальных исходов.

Специалисты предупреждают: даже если вы уверены, что собрали съедобные грибы, это ещё не гарантия безопасности. Неправильная обработка, хранение или приготовление могут обернуться серьёзными проблемами. Особенно тяжело грибные отравления переносят дети и люди с ослабленным здоровьем.

У детей, например, ещё нет нужных ферментов для переваривания грибной клетчатки. Поэтому даже самый безобидный гриб может вызвать у них серьёзные проблемы с желудком. Чтобы этого не случилось, лучше заранее осматривать места, где играют дети. Даже обычный двор или парк может оказаться "грибным". Ну и, конечно, не оставлять малышей без присмотра, особенно в разгар сезона.

Грибы сложно перевариваются даже у взрослых. В них содержится хитин — вещество, которое не расщепляется пищеварительными ферментами и мешает усвоению других питательных веществ. Поэтому блюда из грибов подходят только здоровым людям, у которых нет проблем с желудком и кишечником.

Если вы сами идёте в лес за грибами, будьте осторожны. Грибы нужно собирать подальше от трасс и промышленных объектов, в экологически чистых местах. Лучше всего использовать для сбора плетёную корзину — в ней грибам проще "дышать", и они дольше остаются свежими.

Собирать стоит только хорошо знакомые виды и обязательно с целой ножкой — это поможет точнее определить гриб. Принесённый домой урожай нужно перебрать в тот же день: выбросить червивые, дряблые, переросшие и подозрительные экземпляры. Готовить грибы тоже нужно сразу, не откладывая на завтра, и желательно — каждый вид отдельно.

Нельзя собирать грибы в пакеты или вёдра, в них они быстро портятся. Не стоит пробовать грибы на вкус прямо в лесу. И уж точно не стоит мариновать их в оцинкованной или глазурованной посуде, это может привести к образованию опасных соединений. Хранить свежие грибы в тепле также нельзя, это скоропортящийся продукт.

Если вы не собираете грибы сами, а покупаете, будьте особенно внимательны. Не стоит брать солёные, сушёные или маринованные грибы с рук, особенно в домашних банках без этикеток. В магазинах обращайте внимание на упаковку: она должна быть чистой, целой и содержать полную информацию о продукте. Если упаковка повреждена, грязная или на ней нет маркировки, то от покупки лучше отказаться.

При заготовке грибов важно помнить: без предварительной обработки можно готовить только белые грибы, настоящие грузди и рыжики. Все остальные нужно очистить, промыть, отмочить или отварить. Получившийся отвар обязательно слить, так как он содержит вредные вещества. Только после этого грибы можно использовать в пищу.

Ранее биолог рассказала нижегородцам о самых грибных районах Нижегородской области.

Теги:
Грибы Лесное хозяйство Роспотребнадзор
