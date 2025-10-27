ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Синоптики пообещали нижегородцам теплый ноябрь

Синоптики Гидрометцентра России представили предварительный прогноз на ноябрь 2025 года для Нижегородской области.

По расчетам метеорологов, в регионе ожидается повышение средней температуры воздуха примерно на один градус по сравнению с климатической нормой.

Среднемесячные значения, по предварительным данным, будут колебаться от -1 до -3 градусов. Для сравнения, в обычные годы температура в ноябре в Нижегородской области составляет от -2 до -4.

Синоптики говорят, что предстоящий месяц в регионе может оказаться немного теплее привычных для этого времени года показателей.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород в последнюю неделю октября накроют дожди. Также стало известно, что аномально теплая погода ожидается в Нижегородской области в конце октября.

