Синоптик предупредила нижегородцев о дождях и мокром снеге Общество

Фото: Александр Воложанин

На текущей рабочей неделе, с 20 по 24 октября, жителей Нижегородской области ожидает преимущественно облачная погода с кратковременными прояснениями. Большую часть дней пройдут дожди, а по ночам возможны осадки в виде мокрого снега.

Как сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева, погодные условия на европейской территории России остаются нестабильными. Это связано с влиянием атмосферных фронтов, которые приносят западные циклоны.

Дневная температура в регионе в течение недели будет колебаться от +4 до +8 градусов. В ночное время термометры покажут от 0 до +5. При прояснениях в отдельных районах, особенно на севере области, температура может опускаться до -1… -3 градусов.

По словам синоптика, температурный фон в целом соответствует климатической норме для этого времени года. Несмотря на осеннюю прохладу, резких похолоданий пока не ожидается.

Напомним, в Гидрометцентре рассказали, какая погода будет в Нижегородской области в ноябре.

Ранее стало известно, когда в Нижнем Новгороде пройдет первый снегопад.