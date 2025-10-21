Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Общество

Синоптик предупредила нижегородцев о дождях и мокром снеге

21 октября 2025 14:57 Общество
Синоптик предупредила нижегородцев о дождях и мокром снеге

Фото: Александр Воложанин

На текущей рабочей неделе, с 20 по 24 октября, жителей Нижегородской области ожидает преимущественно облачная погода с кратковременными прояснениями. Большую часть дней пройдут дожди, а по ночам возможны осадки в виде мокрого снега.

Как сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева, погодные условия на европейской территории России остаются нестабильными. Это связано с влиянием атмосферных фронтов, которые приносят западные циклоны.

Дневная температура в регионе в течение недели будет колебаться от +4 до +8 градусов. В ночное время термометры покажут от 0 до +5. При прояснениях в отдельных районах, особенно на севере области, температура может опускаться до -1… -3 градусов.

По словам синоптика, температурный фон в целом соответствует климатической норме для этого времени года. Несмотря на осеннюю прохладу, резких похолоданий пока не ожидается.

Напомним, в Гидрометцентре рассказали, какая погода будет в Нижегородской области в ноябре.

Ранее стало известно, когда в Нижнем Новгороде пройдет первый снегопад.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных