Общество

Выяснилось, когда в Нижнем Новгороде выпадет снег

09 октября 2025 10:40 Общество
Выяснилось, когда в Нижнем Новгороде выпадет снег

Фото: Кира Мишина

Жителей Нижнего Новгорода в ближайшие дни ждет резкая смена погодных условий. По данным сервиса "Яндекс Погода", уже 22 октября выпадут осадки в виде дождя со снегом, а дневная температура не превысит +4 градусов.

На данный момент в регионе сохраняется довольно теплая и сухая осенняя погода, а воздух днем прогревается до +15…+16 градусов. Однако уже к концу недели начнется ощутимое похолодание, которое будет сопровождаться дождями.

Так, в воскресенье, 12 октября, синоптики обещают не выше +9 градусов. А к 16 октября температура опустится до +5 градусов днем и +2 ночью. В течение всей недели прогнозируется пасмурная погода.

Дожди со снегом можно ожидать и 24-25 октября.

А уже 29 октября, по предварительному прогнозу, в Нижнем Новгороде возможны первые ночные заморозки, температура воздуха может опуститься ниже нуля. Первый полноценный снегопад нового сезона вероятен в начале ноября — 6 и 7 числа.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в октябре средняя температура воздуха будет на уровне многолетних значений.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных