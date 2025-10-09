Выяснилось, когда в Нижнем Новгороде выпадет снег

Фото:
Жителей Нижнего Новгорода в ближайшие дни ждет резкая смена погодных условий. По данным сервиса "Яндекс Погода", уже 22 октября выпадут осадки в виде дождя со снегом, а дневная температура не превысит +4 градусов.
На данный момент в регионе сохраняется довольно теплая и сухая осенняя погода, а воздух днем прогревается до +15…+16 градусов. Однако уже к концу недели начнется ощутимое похолодание, которое будет сопровождаться дождями.
Так, в воскресенье, 12 октября, синоптики обещают не выше +9 градусов. А к 16 октября температура опустится до +5 градусов днем и +2 ночью. В течение всей недели прогнозируется пасмурная погода.
Дожди со снегом можно ожидать и 24-25 октября.
А уже 29 октября, по предварительному прогнозу, в Нижнем Новгороде возможны первые ночные заморозки, температура воздуха может опуститься ниже нуля. Первый полноценный снегопад нового сезона вероятен в начале ноября — 6 и 7 числа.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в октябре средняя температура воздуха будет на уровне многолетних значений.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+