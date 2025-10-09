Выяснилось, когда в Нижнем Новгороде выпадет снег Общество

Фото: Кира Мишина

Жителей Нижнего Новгорода в ближайшие дни ждет резкая смена погодных условий. По данным сервиса "Яндекс Погода", уже 22 октября выпадут осадки в виде дождя со снегом, а дневная температура не превысит +4 градусов.

На данный момент в регионе сохраняется довольно теплая и сухая осенняя погода, а воздух днем прогревается до +15…+16 градусов. Однако уже к концу недели начнется ощутимое похолодание, которое будет сопровождаться дождями.

Так, в воскресенье, 12 октября, синоптики обещают не выше +9 градусов. А к 16 октября температура опустится до +5 градусов днем и +2 ночью. В течение всей недели прогнозируется пасмурная погода.

Дожди со снегом можно ожидать и 24-25 октября.

А уже 29 октября, по предварительному прогнозу, в Нижнем Новгороде возможны первые ночные заморозки, температура воздуха может опуститься ниже нуля. Первый полноценный снегопад нового сезона вероятен в начале ноября — 6 и 7 числа.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в октябре средняя температура воздуха будет на уровне многолетних значений.