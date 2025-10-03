Нижегородцам рассказали, когда "переобуваться" к зиме Общество

Фото: Александр Воложанин

С наступлением холодов у нижегородских автомобилистов снова встает важный вопрос — когда необходимо менять летнюю резину на зимнюю. Компания "Автодор" напомнила водителям об актуальных правилах.

Согласно постановлению № 837 от 27 мая 2023 года, с 1 декабря использование летней резины запрещено на территории России. Однако в большинстве регионов зима приходит гораздо раньше, поэтому в первую очередь ориентироваться стоит на погодные условия.

Если температура держится ниже +5 градусов хотя бы пять дней подряд — пора ехать на шиномонтаж.

Особую опасность в холодное время года представляет не только летняя, но и изношенная резина с полностью или частично стертым протектором. Такое покрытие значительно снижает сцепление с дорогой и увеличивает риск аварий.

Кроме того, новая зимняя резина требует обкатки, которую лучше делать заранее — по сухому асфальту и до наступления устойчивых морозов. Тогда сцепление с дорогой будет надежнее.

В "Автодоре" также напомнили не откладывать техосмотр, следить за уровнем топлива и не забывать про правила дорожного движения для обеспечения безопасности на зимней дороге.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде началась подготовка техники к зимней уборке дорог.