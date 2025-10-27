Евгений Люлин: "Спартакиада - это не только азарт спортивной борьбы, но и знакомство с районами"

В Дзержинске прошел очередной этап XVIII Спартакиады среди работников законодательных (представительных) органов власти Нижегородской области под эгидой ФСК «Парламент». В этот раз парламентарии из 15 районов Нижегородской области состязались в волейболе и плавании. Также в соревнованиях приняли участие депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области.

Отметим, что все соревнования ФСК «Парламент» в этом году посвящены 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Почетным гостем мероприятия стала ветеран Дзержинска, труженица тыла Анна Царева. В годы войны она работала на погрузке снарядов на заводе имени Свердлова.

С приветственным словом к спортсменам обратился депутат, руководитель аппарата Законодательного Собрания, председатель ФСК «Парламент» Максим Ребров.

«Независимо от того, кто сегодня станет призёром, уверен, все останутся довольны участием в спортивном празднике. Спорт делает нас крепче не только телом, но и духом! Укрепляет дружбу между командами из разных городов и районов Нижегородской области. Желаю всем богатырского здоровья и спортивных успехов!» – сказал Максим Ребров.

Особенностью Спартакиады стал дружественный матч по волейболу между командой Молодежного парламента и участниками программы «Герои. Нижегородская область», проходящими стажировку в региональном парламенте. Одним из них стал Александр Молгачев, участник программы и ветеран Специальной Военной операции.

«Огромная благодарность за приглашение, за тёплую встречу. Нас сподвигли провести товарищеский матч — и мы сплотились, было очень увлекательно. Считаю, что победила дружба», – поделился Александр Молгачев.

Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин отметил, что Спартакиада проходит в разных муниципалитетах области, что позволяет участникам не только посоревноваться, но и познакомиться с новыми спортивными объектами. На таком объекте и проходили соревнования - региональный центр адаптивных видов спорта «Парус». В нем созданы все условия для подготовки атлетов по паралимпийским, сурдлимпийским и адаптивным видам спорта.

«Наша Спартакиада ФСК «Парламент» - это не только азарт спортивной борьбы, но и знакомство с районами. Сегодня депутаты областного Собрания, наши коллеги из муниципалитетов, члены молодежного парламента впервые выступали в Центре адаптивных видов спорта «Парус» в Дзержинске. Два года назад его открывал Президент России, а сегодня великолепные условия оценили наши пловцы и волейболисты. Депутаты и работники аппаратов своим примером показывают любовь к спорту. Здесь царит атмосфера дружеского соперничества», — сказал Евгений Люлин.

В соревнованиях по волейболу первое место заняла команда Бора, второе — Арзамаса, третье — Городца. В плавании золото завоевало Законодательное Собрание, серебро — команда Бора, бронза — Семенова. В эстафете по плаванию среди депутатов сильнейшими стали спортсмены из Бора, на втором месте — Семенов, на третьем — Законодательное Собрание.

Отличные результаты показали участники команды Законодательного Собрания в личном зачете. Среди мужчин в плаванье первенство завоевал депутат Законодательного Собрания Андрей Тарасов. Среди женщин в плаванье первое место у депутата Законодательного Собрания Татьяны Гриневич.

«Конкурентки были достойные. Бассейн, конечно, шикарный. Поддержка огромная, коллеги поддерживают, поэтому нужно было плыть изо всех сил. Самое главное было не подвести в эстафете», - отметила Татьяна Гриневич.