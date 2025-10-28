Глеб Никитин поздравил движение "Волонтёры Победы" с 10-летием Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил региональное отделение движения "Волонтёры Победы" с 10-летием. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале.

Никитин напомнил, что нижегородское отделение появилось в 2015 году одновременно с запуском всероссийского движения. Сегодня в его рядах уже более 25 тысяч добровольцев.

По словам губернатора, к волонтерству часто присоединяются целыми семьями. Родители с детства приучают своих детей к взаимопомощи, заботе и уважению к другим.

Он отметил, что самому старшему волонтёру сейчас 97 лет, он читает лекции по истории для школьников и студентов, а также помогает как консультант. Самому младшему участнику движения всего 3 года.

Глеб Никитин подчеркнул, что "Волонтёры Победы" делают большое дело: сохраняют историческую память, занимаются патриотическим воспитанием, помогают ветеранам Великой Отечественной войны, поддерживают семьи участников спецоперации. Они восстанавливают памятные места, ухаживают за воинскими захоронениями, помогают в организации таких мероприятий, как "Бессмертный полк", парады Победы, концерты и другие акции.

По данным главы Нижегородской области, в 2025 году волонтёры планируют провести более 7,5 тысячи мероприятий.

"Я хочу поблагодарить каждого добровольца за ваше неравнодушие, искренние стремления и активное участие в жизни региона! С днем рождения, нижегородская команда "крылатых"!" — написал губернатор.

