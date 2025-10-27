Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

В Нижнем Новгороде запустили двадцатый "Вагон Победы", посвященный героям-землякам

27 октября 2025 13:33 Общество
В Нижнем Новгороде запустили двадцатый Вагон Победы, посвященный героям-землякам

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

В Нижнем Новгороде состоялась торжественная презентация тематического трамвая «Вагон Победы». Экспозиция на его бортах рассказывает о подвигах сотрудников правоохранительных органов региона – Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации. Этот подвижной состав стал двадцатым с начала реализации проекта. Инициатором и организатором проекта выступает Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке правительства Нижегородской области.

В церемонии приняли участие почетные гости: начальник Главного управления МВД РФ по Нижегородской области, генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев, заместитель председателя Общественной организации ветеранов органов внутренних дел Нижегородской области, генерал-майор в отставке Сергей Евсеев, заместитель председателя Общественного совета при Главном управлении МВД России по Нижегородской области Сергей Остроумов. Также на мероприятии присутствовали сотрудники нижегородской полиции, активисты «Волонтёров Победы», представители Юнармии, Движения Первых и учащиеся кадетских классов города.

«В историю органов внутренних дел Нижегородской – тогда Горьковской – области навсегда вписаны имена более 1 700 сотрудников, ушедших на фронт. Лишь треть из них вернулась с полей сражений. Мужество и героизм наших коллег были отмечены высшей наградой: 12 сотрудникам горьковской милиции было присвоено звание Героя Советского Союза, некоторым – посмертно. Всего на вагоне изображены 13 Героев - это наша живая история, память о подвиге защитников правопорядка», - рассказал Юрий Арсентьев.

Он также подчеркнул значимость реализации подобных проектов для всех сотрудников органов внутренних дел, поскольку героические поступки старших товарищей являются нравственным ориентиром для действующих полицейских и популяризируют профессию для молодого поколения.

Торжественную атмосферу праздника дополнили выступления оркестра ГУ МВД России по Нижегородской области и юных артистов, которые исполнили для гостей песни военных лет и патриотические танцевальные номера.

«Этот вагон будет не просто перевозить пассажиров, а станет настоящим мобильным музеем, рассказывающим о подвигах наших героев. Мы убеждены, что память о них должна быть живой и доступной, а не оставаться лишь на страницах учебников или в музеях. Именно поэтому мы создаем такие вагоны — чтобы история буквально вышла на улицы нашего города и стала ее неотъемлемой частью. Чтобы ребенок, садясь в трамвай с родителями, мог узнать о великом подвиге, а ветераны видели, что их героизм не забыт», - отметила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Новый «Трамвай Победы» будет перевозить нижегородцев по маршруту №5. Всего до конца 2025 года волонтёры Победы планируют оформить и запустить в эксплуатацию еще семь  таких трамваев и четыре тематических вагона метро. 

 

