Общество

Нижегородские волонтеры отправили еще одну партию гумпомощи для участников СВО и жителей Курской области

13 октября 2025 17:13 Общество
Нижегородские волонтеры отправили еще одну партию гумпомощи для участников СВО и жителей Курской области

Фото: Волонтерский центр Нижегородской области

13 октября нижегородские волонтеры отправили очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также мирных жителей Курской области. Формирование гумгруза организовано совместными усилиями Волонтерского центра Нижегородской помощи, штаба #МЫВМЕСТЕ и единого патриотического центра «Авангард».

Значительную часть гуманитарного груза составили медикаменты, предметы первой необходимости и средства гигиены. Свой вклад в сбор гумпомощи внесли Нижегородский областной центр по борьбе со СПИД, сотрудники аппарата Законодательного собрания региона и соседские центры Нижнего Новгорода.

«Наш центр регулярно отправляет гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. Мы как работники здравоохранения не можем оставаться в стороне. Оказание помощи — это не просто работа, а наша принципиальная позиция. На этот раз помощь отправится жителям Курской области в виде необходимых наборов средств гигиены. Призываю каждого не оставаться в стороне, помогать по мере своих возможностей нашим бойцам, принимающим участие в специальной военной операции, а также мирным жителям, нуждающимся в помощи», - сказал главврач центра борьбы со СПИД, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Соломон Апоян.

Волонтеры тщательно укомплектовали и подготовили к отправке весь собранный груз, который уже сегодня отправится по назначению. Доставят помощь от нижегородцев в Курскую область сотрудники Центра патриотического воспитания «Авангард».

«Команда нашего центра в очередной раз отправляется в зону специальной военной операции, чтобы доставить гуманитарную помощь. Это проявление истинного патриотизма и поддержки фронта. Мы объединяем усилия различных организаций региона, чтобы поддержать тех, кто нуждается в нашей помощи, и тем самым укрепляем нашу страну. Мы едины и вместе способны преодолеть любые трудности», - рассказал и.о. исполнительного директора Центра патриотического воспитания «Авангард» Александр Инешин.

«Для нас крайне важна такая консолидация усилий. Когда государственные учреждения, волонтерские штабы и патриотические центры работают в едином порыве, это позволяет оказывать максимально эффективную и адресную поддержку тем, кто в ней нуждается. Мы продолжаем работу в ежедневном режиме и благодарим всех, кто не остается в стороне», – подчеркнула генеральный директор Волонтерского центра Нижегородской области Мария Самоделкина.

Волонтеры гуманитарная помощь СВО
