Волонтеры из Нижнего Новгорода передали бойцам СВО восьмой мотоцикл

Волонтеры из Нижнего Новгорода передали бойцам СВО восьмой мотоцикл

Фото: Роман Пермяков/ VK

Волонтерское сообщество Нижегородской области продолжает поддерживать бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Недавно добровольцы отправили на фронт уже восьмой по счёту мотоцикл в рамках инициативы #мотонафронт.

Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков на своих страницах в социальных сетях. По его словам, транспорт был передан по просьбе Федора — бойца, который с самого начала СВО находится на передовой и сейчас служит на Херсонском направлении.

Как отметил Пермяков, хотя Федор и не был мобилизован из Нижегородской области, он родом из Автозаводского района Нижнего Новгорода, и местные жители считают его своим. Однако официальные структуры региона, включая правительство области и центр "Дом народного единства", не могут помогать таким бойцам напрямую из-за административных ограничений.

"В подобных случаях единственная возможность оказать помощь — это частные инициативы. Именно волонтеры способны действовать там, где государственные механизмы бессильны", — подчеркнул Пермяков.

Кроме самого мотоцикла с объемом двигателя 300 кубических сантиметров, в зону боевых действий отправили и другие необходимые вещи. В гуманитарный груз вошли 500 квадратных метров специальной сетки для защиты от дронов, а также запчасти для мотоцикла "Урал".

К сбору груза присоединились предприниматели и спортсмены — друзья волонтеров и участники боксерского клуба "Пиранья". Помимо материальной помощи, бойцам передали и духовную поддержку — иконы с частицей земли из святого Дивеево.

"Пусть их защищает не только сетка от беспилотников, но и небесный покров Пресвятой Богородицы", — добавил Роман Пермяков.

Ранее сообщалось, что министр спорта Нижегородкой области Дмитрий Кабайло передал мотоцикл в зону СВО.

В августе 2025 года Роман Пермяков вместе с членами Общественной палаты Нижнего Новгорода отправили в зону проведения СВО шестой мотоцикл.

