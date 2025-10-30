Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

Режим повышенной готовности введен около аварийного дома в Сормове

30 октября 2025 12:40 Общество
Режим повышенной готовности введен около аварийного дома в Сормове

Фото: Яндекс Карты

Администрация Нижнего Новгорода объявила о введении режима повышенной готовности на территории вокруг дома № 12 по улице Сутырина в Сормовском районе. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Причиной стало аварийное состояние здания, создающее угрозу для жизни и здоровья граждан. 

Отмечается, что режим введен с 18:00 25 сентября 2025 года в радиусе трех метров от дома. Администрации Сормовского района поручено совместно с управляющей компанией составить списки жильцов, подлежащих расселению. На аренду жилья для временного размещения людей выделено свыше 2 млн рублей из городского резервного фонда — средства рассчитаны на период с октября по декабрь 2025 года.

Департаменту строительства и капитального ремонта предстоит определить рыночную стоимость найма жилья, разработать порядок компенсационных выплат. Средства будут переведены райадминистрации. Она также должна вынести на ближайшую межведомственную комиссию вопрос признания дома аварийным и подлежащим сносу.

Ранее сообщалось, что в отношении расположенного по соседству дома №10 А на улице Сутырина власти Нижнего Новгорода приняли решение об изъятии жилого здания и прилегающего земельного участка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Ветхий фонд Жилье ЧС
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных