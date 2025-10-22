Мэрия изымает двухэтажный дом в Юпитерском переулке для сноса Общество

Фото: Александр Воложанин

Власти Нижнего Новгорода начали процедуру изъятия аварийного двухэтажного жилого дома №4 литера А в Юпитерском переулке Ленинского района. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Дом состоит из одного подъезда и включает более 30 квартир. Сейчас помещения и участок под домом находятся в общей долевой собственности жильцов. Однако из-за плохого технического состояния здание решено изъять для муниципальных нужд.

Вместе с квартирами в собственность города перейдет и земельный участок. После оформления всех документов недвижимость станет муниципальной.

Собственникам квартир полагается денежная компенсация. Размер выплат определят в установленном порядке. После этого администрация Ленинского района должна будет в течение 60 дней подготовить и согласовать с каждым владельцем индивидуальное соглашение.

Процесс изъятия контролирует департамент строительства и капремонта. Финансирование предусмотрено в городском бюджете. После завершения всех этапов документы по дому передадут в профильный комитет мэрии.

Контроль за исполнением всех этапов поручен первому заместителю главы городской администрации Дмитрию Скалкину.

Ранее сообщалось, что в историческом квартале "Красный просвещенец" снесли два дома. Там будет реализован проект КРТ.