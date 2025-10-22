Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Общество

Мэрия изымает двухэтажный дом в Юпитерском переулке для сноса

22 октября 2025 15:50 Общество
Мэрия изымает двухэтажный дом в Юпитерском переулке для сноса

Фото: Александр Воложанин

Власти Нижнего Новгорода начали процедуру изъятия аварийного двухэтажного жилого дома №4 литера А в Юпитерском переулке Ленинского района. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Дом состоит из одного подъезда и включает более 30 квартир. Сейчас помещения и участок под домом находятся в общей долевой собственности жильцов. Однако из-за плохого технического состояния здание решено изъять для муниципальных нужд.

Вместе с квартирами в собственность города перейдет и земельный участок. После оформления всех документов недвижимость станет муниципальной.

Собственникам квартир полагается денежная компенсация. Размер выплат определят в установленном порядке. После этого администрация Ленинского района должна будет в течение 60 дней подготовить и согласовать с каждым владельцем индивидуальное соглашение.

Процесс изъятия контролирует департамент строительства и капремонта. Финансирование предусмотрено в городском бюджете. После завершения всех этапов документы по дому передадут в профильный комитет мэрии.

Контроль за исполнением всех этапов поручен первому заместителю главы городской администрации Дмитрию Скалкину.

Ранее сообщалось, что в историческом квартале "Красный просвещенец" снесли два дома. Там будет реализован проект КРТ. 

