Мэрия изымает двухэтажный дом в Юпитерском переулке для сноса

Фото:
Власти Нижнего Новгорода начали процедуру изъятия аварийного двухэтажного жилого дома №4 литера А в Юпитерском переулке Ленинского района. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Дом состоит из одного подъезда и включает более 30 квартир. Сейчас помещения и участок под домом находятся в общей долевой собственности жильцов. Однако из-за плохого технического состояния здание решено изъять для муниципальных нужд.
Вместе с квартирами в собственность города перейдет и земельный участок. После оформления всех документов недвижимость станет муниципальной.
Собственникам квартир полагается денежная компенсация. Размер выплат определят в установленном порядке. После этого администрация Ленинского района должна будет в течение 60 дней подготовить и согласовать с каждым владельцем индивидуальное соглашение.
Процесс изъятия контролирует департамент строительства и капремонта. Финансирование предусмотрено в городском бюджете. После завершения всех этапов документы по дому передадут в профильный комитет мэрии.
Контроль за исполнением всех этапов поручен первому заместителю главы городской администрации Дмитрию Скалкину.
Ранее сообщалось, что в историческом квартале "Красный просвещенец" снесли два дома. Там будет реализован проект КРТ.
