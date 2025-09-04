Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 сентября 2025 14:34  [29] Местный проезд Юбилейного бульвара закроют для транспорта 18 сентября
17 сентября 2025 14:33  [13] Подрядчика Борского моста накажут за самовольное перекрытие переправы
17 сентября 2025 14:18  [57] Незаконный сброс мусора обнаружили у Шуваловского канала в Нижнем Новгороде
17 сентября 2025 14:06  [65] МегаФон прокачал связь в одном из самых живописных сел на высоком берегу Волги
17 сентября 2025 13:45  [105] Власти Нижнего Новгорода расселят дом на улице Сутырина
17 сентября 2025 13:36  [106] Онколог Каприн назвал самые распространённые виды рака в России
17 сентября 2025 13:16  [117] Ученые из Нижнего Новгорода нашли новый способ лечения эпилепсии
17 сентября 2025 12:59  [134] Значительное снижение числа абортов зафиксировано в Нижегородской области
17 сентября 2025 12:42  [207] Озвучена дата начала отопительного сезона 2025/2026 в Нижнем Новгороде
17 сентября 2025 11:56  [160] Нижегородцам напомнили, в каких случаях можно вызывать врача на дом
Общество

Власти Нижнего Новгорода расселят дом на улице Сутырина

17 сентября 2025 13:45  [105] Общество
Власти Нижнего Новгорода расселят дом на улице Сутырина

Фото: "Яндекс Карты"

Власти Нижнего Новгорода приняли решение изъять жилой дом и прилегающий земельный участок на улице Сутырина в Сормовском районе с целью использования их для муниципальных нужд.

Согласно постановлению №11844, опубликованному на официальном портале городской администрации, речь идет о многоквартирном доме под номером 10А.

Все владельцы квартир в этом здании подлежат выселению. Им будет выплачена компенсация, размер которой определят исходя из рыночной стоимости принадлежащих им помещений.

Контроль за реализацией постановления возложен на первого заместителя главы администрации города Дениса Скалкина.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода выпустила постановление об изъятии многоквартирного дома №10 по улице Гоголя вместе с прилегающим земельным участком.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Сормовский район
Поделиться:
Новости по теме
14 августа 2025 14:23  [798] Более 20 гаражей изымут для строительства дублера проспекта Гагарина
17 июля 2025 14:00  [650] Еще три гаража изымут в Сормовском районе ради строительства метро
16 июня 2025 11:15  [1199] Власти изымут еще четыре гаража в Сормове для продления метро
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных