Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 сентября 2025 08:00  [196] Усадьбу Богоявленской в Нижнем Новгороде признали аварийной
17 сентября 2025 19:00  [304] Движение на Зеленском съезде ограничат из-за строительства трамвайных путей
17 сентября 2025 18:50  [280] 80-летняя женщина пропала в Нижегородской области: волонтеры ищут свидетелей
17 сентября 2025 18:43  [238] Подготовку к новому отопительному сезону обсудили в ЗСНО
17 сентября 2025 18:02  [398] Умер известный нижегородский врач Аркадий Леонов
17 сентября 2025 17:45  [247] Нижегородская телебашня засияет по-особенному из-за Слета фестиваля молодежи
17 сентября 2025 17:44  [194] Второй сезон проекта "Научный хаб" для ученых и студентов стартовал в Нижегородской области
17 сентября 2025 17:36  [188] Участник СВО: "Каждый мужчина должен встать на защиту своей Родины"
17 сентября 2025 17:28  [247] Дважды на передовой: нижегородка стала героиней и в военной, и в мирной жизни
17 сентября 2025 17:26  [236] Евгений Люлин вручил ключи от нового девятиместного автомобиля "Соболь" многодетной семье из Дзержинска
Общество

Усадьбу Богоявленской в Нижнем Новгороде признали аварийной

18 сентября 2025 08:00  [196] Общество
Усадьбу Богоявленской в Нижнем Новгороде признали аварийной

Фото: "Яндекс Карты"

Многоквартирный дом №41 (Усадьба Е.И. Богоявленской), расположенный на улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде, официально признан аварийным. Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

По информации ОНФ, капитальный ремонт в здании, признанном объектом культурного наследия регионального значения, не проводился более сорока лет. За это время дом пришёл в критическое состояние. Жильцы уже вторую зиму сталкиваются с отключением отопления из-за постоянных аварий на инженерных сетях.

Ситуация усугубляется тем, что здание постепенно проседает. Внутри заметны серьёзные деформации: перекосились межэтажные перекрытия, опасно наклонилась лестница, ведущая на второй этаж. Кровля дома находится в удручающем состоянии — сквозные дыры пропускают осадки, что ещё больше разрушает конструкцию.

После обращения Народного фронта к решению проблемы подключились профильные ведомства — министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, а также Государственная жилищная инспекция.

Специалисты провели техническое обследование здания. По итогам проверки подготовлено официальное заключение, которое направлено в межведомственную комиссию администрации для принятия дальнейших решений.

Напомним, что в июле 2025 года аварийным состоянием усадьбы Богоявленской заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд ОКН ОНФ
Поделиться:
Новости по теме
11 сентября 2025 15:15  [565] Аварийный дом 1917 года постройки снесут в центре Нижнего Новгорода
19 июня 2025 18:24  [941] Дом по улице Докучаева в Нижнем Новгороде расселят досрочно по решению суда
16 июня 2025 12:37  [991] Два старых дома снесут в Караваихе ради нового жилого квартала
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных