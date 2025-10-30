Автоэксперт разъяснил, что делать в случае письма с требованием доплаты утильсбора Общество

Фото: Александр Воложанин

Автомобилисты столкнулись с проблемой требования доплаты утилизационного сбора за машины, ввезённые в Россию в последние годы. Сумма доплаты может достигать нескольких миллионов рублей. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин разъяснил 360.ru, как действовать в таких ситуациях.

Он пояснил, что дополнительные начисления утильсбора касаются автомобилей, ввезённых в страну различными способами, включая маршруты через Армению, Казахстан и Киргизию. По словам Шапарина, многие люди, стремясь сэкономить на покупке машины, сталкиваются с тем, что итоговая стоимость автомобиля оказывается выше, чем они ожидали.

Эксперт подчеркнул, что предупреждение о рисках покупки автомобилей через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) звучало неоднократно. Он призвал автомобилистов быть осторожными и приобретать только те машины, которые прошли все необходимые процедуры и имеют статус "юридически чистых".

Шапарин отметил, что использование "серых" схем для ввоза автомобилей неизбежно приводит к дополнительным расходам. По его мнению, это связано с тем, что подобные действия противоречат законодательству и в конечном итоге всегда заканчиваются для покупателя негативными последствиями.

По оценкам Шапарина, через различные схемы в Россию было ввезено сотни тысяч автомобилей. В последнее время количество жалоб на необходимость доплаты утильсбора значительно возросло, и, вероятно, будет увеличиваться в будущем, так как многие люди пытаются обойти установленные правила.

В случае получения уведомления о необходимости доплаты утильсбора, у владельца автомобиля есть два варианта действий, по словам Шапарина. Первый — это попытаться оспорить требование через суд. Второй — оплатить сумму доплаты. Других легальных способов решения этой проблемы нет.