Минпромторг планирует отложить введение новых тарифов утильсбора Общество

Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" обратилась к первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с просьбой рассмотреть возможность переноса сроков вступления в силу нового механизма расчёта утилизационного сбора на автомобили. Это необходимо для завершения таможенных процедур, которые проводят покупатели, говорится в соответствующем письме.

В ответ Мантуров поручил Минпромторгу рассмотреть возможность рассмотреть варианты продления переходного периода, чтобы покупатели могли завершить свои заказы по текущим правилам.

Как пояснили в секретариате Мантурова, многие сделки по покупке иномарок, подпадающих под действие льготного коэффициента, были заключены после публикации проекта. Из-за ажиотажного спроса на границе образовались очереди, что привело к задержкам в доставке автомобилей на несколько недель.

Напомним, Минпромторг подготовил проект постановления правительства, согласно которому утилизационный сбор на легковые автомобили будет рассчитываться на основе типа и объёма двигателя, а также мощности двигателя, которая будет влиять на коэффициент сбора. Льготные условия сохранятся для частных лиц, ввозящих автомобили с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования.

Планируемая дата вступления в силу новых правил — 1 ноября 2025 года. Но в итоге российские власти перенесли решение по изменению закона об утилизационном сборе на месяц. Новые правила вступят в силу с 1 декабря, передаёт 360.ru.