Нижегородец получил 7 лет колонии за взрыв в жилом доме на улице Фучика Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Житель Нижнего Новгорода получил большой срок за взрыв, произошедший в жилом доме на улице Фучика весной 2024 года. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области.

Собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчина признан виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), а также в незаконном обращении с боеприпасами к крупнокалиберному оружию (ч. 1 ст. 222.2 УК РФ). Кроме того, его признали виновным в повреждении чужого имущества в крупном размере, совершённом по неосторожности при обращении с источниками повышенной опасности (ст. 168 УК РФ).

Следствием установлено, что осуждённый незаконно приобрёл и хранил в своей квартире на улице Фучика взрывное устройство. В марте 2024 года в результате неосторожного обращения с взрывчатыми веществами в помещении квартиры произошёл взрыв и последующее возгорание. Взрыв повредил несущие конструкции между 4 и 5 этажами, что привело к признанию двух подъездов жилого дома аварийными.

Действиями обвиняемого собственникам квартир в указанных подъездах был причинён ущерб в крупном размере — на общую сумму 341,3 млн рублей. Во время обыска у мужчины изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, что за медпомощью после взрыва обратились восемь человек, в том числе трое детей. Виновник случившегося также загремел в больницу.

В результате инцидента дом получил существенные повреждения. Некоторые жильцы были вынуждены переехать в съемные квартиры. Аварийные работы в первом подъезде были завершены к сентябрю 2024 года. В декабре сняли режим ЧС в многоэтажке. После этого жильцы начали возвращаться в свои квартиры.