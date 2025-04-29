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Общество

Ремонт пострадавшего от взрыва дома №37 на Фучика обернулся скандалом

30 апреля 2025 10:35  [129] Общество
Ремонт дома на Фучика,37 в Автозаводском районе обернулся скандалом

Фото: скриншот видео телеканала "Кстати"

Скандал произошел во время ремонтных работ в доме №37 по улице Фучика в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, где в прошлом году прогремел взрыв. Об этой ситуации сообщил телеканал "Кстати..." (16+).

Бдительные жильцы дома обратили внимание, что подрядная организация, которую по контракту наняли для утепления их дома, решила использовать стройматериалы для работ в соседнем доме. По словам Юлии П., она сама это видела.

"Практически все рабочие были на другом объекте и в течении нескольких часов утеплили стену соседнего дома", - сообщила жительница МКД.

Недовольные происходящим жители сообщили об этой ситуации в полицию и администрацию. В связи с этим подрядчик тут же разобрал утепление соседнего дома.

"Мы считаем, что это расход материала в никуда", - пожаловались жильцы.

В итоге представитель подрядчика успокоил жителей 37-го дома, сказав, что "всё, что положено сделать по их дому, будет сделано".

Ранее сообщалось, на ремонт пострадавшего от взрыва дома №37 по улице Фучика администрация Нижнего Новгорода направит 49 млн рублей.

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Теги:
Автозаводский район Ремонтные работы
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