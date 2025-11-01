Линию по производству инновационных топливных присадок открыли в Дзержинске Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дзержинске начала работу новая производственная линия по выпуску инновационных присадок для различных видов топлива. Разработки были созданы нижегородскими учеными при грантовой поддержке Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) в рамках национального проекта "Новые материалы и химия", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Коммерческую реализацию проекта осуществляет компания ООО "СЗЕ-Синтез". В торжественном открытии приняли участие представители региональной власти, научного сообщества и бизнеса, в том числе заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, заместитель председателя правительства региона Екатерина Солнцева, руководитель НОЦ Александр Тарасенко и профессор Дзержинского политехнического института Олег Казанцев.

Проект по разработке импортозамещающих присадок для дизельного топлива, реализуемый НГТУ им. Р.Е. Алексеева, получил в 2024 году грант в размере 8 млн рублей. За год была проведена масштабная научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа. В результате были созданы присадки, снижающие температуру застывания топлива и улучшающие его фильтруемость. Эти разработки не имеют российских промышленных аналогов и по ряду параметров превосходят зарубежные аналоги, особенно в условиях российского климата.

Инвестиции в запуск промышленной линии составили около 30 млн рублей. По словам директора ООО "СЗЕ-Синтез" Андрея Егорова, поддержка НОЦ позволила в кратчайшие сроки перейти от лабораторных образцов к промышленному производству и оперативно закрыть значительную часть потребности российского рынка.

Андрей Саносян подчеркнул, что новая производственная линия — яркий пример успешного взаимодействия науки и бизнеса, которое активно продвигается Нижегородским НОЦ. За время работы центра поддержку получили более 100 проектов, некоторые из которых уже реализованы в виде промышленных производств.

Профессор Олег Казанцев выразил надежду на продолжение сотрудничества между вузом, НОЦ и индустриальными партнерами, отметив высокую результативность совместных проектов.

Екатерина Солнцева отметила важность синергии власти, науки и бизнеса для технологического развития региона и страны в целом, пообещав дальнейшую поддержку научных инициатив.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области планируется запуск трех производств с объемом инвестиций в 27 млрд рублей.