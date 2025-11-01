Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
01 ноября 2025 06:33Линию по производству инновационных топливных присадок открыли в Дзержинске
31 октября 2025 20:07Минстрой напомнил нижегородским муниципалитетам о новых правилах строительства
31 октября 2025 19:09Нижний Новгород получил еще 1,5 млрд рублей на обновление трамваев
31 октября 2025 18:25Новым гендиректором ЦКБ по СПК имени Алексеева стал Захар Сидоренко
31 октября 2025 16:47ВТБ: самарцы переходят на альтернативные платежные инструменты, а наличные оставляют на подарки и чаевые
31 октября 2025 11:16Вступление новых правил расчета утильсбора в России перенесли на декабрь
31 октября 2025 11:0033 поддельных денежных знака выявили в Нижегородской области за 3 месяца
31 октября 2025 10:37Билайн запустил новую акцию "3в1": забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей
30 октября 2025 17:58В Нижнем Новгороде приостановлен конкурс на строительство дома для переселенцев
30 октября 2025 17:19Нижегородской области выделят 6,4 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
Экономика

Линию по производству инновационных топливных присадок открыли в Дзержинске

01 ноября 2025 06:33 Экономика
Линию по производству инновационных топливных присадок открыли в Дзержинске

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дзержинске начала работу новая производственная линия по выпуску инновационных присадок для различных видов топлива. Разработки были созданы нижегородскими учеными при грантовой поддержке Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) в рамках национального проекта "Новые материалы и химия", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Коммерческую реализацию проекта осуществляет компания ООО "СЗЕ-Синтез". В торжественном открытии приняли участие представители региональной власти, научного сообщества и бизнеса, в том числе заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, заместитель председателя правительства региона Екатерина Солнцева, руководитель НОЦ Александр Тарасенко и профессор Дзержинского политехнического института Олег Казанцев.

Проект по разработке импортозамещающих присадок для дизельного топлива, реализуемый НГТУ им. Р.Е. Алексеева, получил в 2024 году грант в размере 8 млн рублей. За год была проведена масштабная научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа. В результате были созданы присадки, снижающие температуру застывания топлива и улучшающие его фильтруемость. Эти разработки не имеют российских промышленных аналогов и по ряду параметров превосходят зарубежные аналоги, особенно в условиях российского климата.

Инвестиции в запуск промышленной линии составили около 30 млн рублей. По словам директора ООО "СЗЕ-Синтез" Андрея Егорова, поддержка НОЦ позволила в кратчайшие сроки перейти от лабораторных образцов к промышленному производству и оперативно закрыть значительную часть потребности российского рынка.

Андрей Саносян подчеркнул, что новая производственная линия — яркий пример успешного взаимодействия науки и бизнеса, которое активно продвигается Нижегородским НОЦ. За время работы центра поддержку получили более 100 проектов, некоторые из которых уже реализованы в виде промышленных производств.

Профессор Олег Казанцев выразил надежду на продолжение сотрудничества между вузом, НОЦ и индустриальными партнерами, отметив высокую результативность совместных проектов.

Екатерина Солнцева отметила важность синергии власти, науки и бизнеса для технологического развития региона и страны в целом, пообещав дальнейшую поддержку научных инициатив.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области планируется запуск трех производств с объемом инвестиций в 27 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инновация Нацпроект Промышленность
Поделиться:
Новости по теме
20 октября 2025 20:34Производитель автомобильных замков увеличит выработку благодаря федпроекту
13 октября 2025 12:14Выданы разрешения на реконструкцию завода "Полет" в Нижнем Новгороде
01 октября 2025 15:17Завод по производству картофельных хлопьев хотят создать в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных