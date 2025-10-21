Производитель автомобильных замков увеличит выработку благодаря федпроекту

Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
20 октября 2025 20:34 Экономика
Фото: минпроторг Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками предприятия ООО «Аксесс Механизм» в Нижнем Новгороде подвели промежуточные итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на предприятии.

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК подводят итоги работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

«В Нижегородской области сегодня 300 предприятий участвуют в федеральном проекте «Производительность труда». В частности, инструменты бережливого производства внедряют девять компаний в сфере автомобильной электроники. Некоторые уже завершили полный цикл внедрения и демонстрируют заметные результаты: выработка на пилотных участках выросла не менее чем на 10 процентов», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

На предприятии в качестве пилотного потока выбран процесс производства замков боковых дверей. У компании есть запрос на снижение себестоимости и увеличение конкурентоспособности этого товара на рынке.

«Специалисты РЦК совместно с рабочей группой проанализировали процессы на предприятии и выявили 12 «узких мест» в потоке, среди которых – риски брака из-за ошибок в работе оборудования и организации рабочих мест, а также избыточные движения операторов. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды пилотного проекта компании позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на предприятии на 10 процентов», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 12 сотрудников предприятия, а сейчас готовят трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный)

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

