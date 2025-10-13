Выданы разрешения на реконструкцию завода "Полет" в Нижнем Новгороде

Фото:
Минстрой Нижегородской области выдал два разрешения на реконструкцию производственных объектов завода "Полет". Об этом сообщается на сайте ведомства.
Разрешения касаются второго этапа модернизации. Первый проект — это реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей предприятия для выпуска средств авиационной радиосвязи. Второй — обновление корпуса №7.
Ранее сообщалось, что минстрой выдал разрешение на строительство научного автоцентра в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
