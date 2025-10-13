Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
13 октября 2025 12:14Выданы разрешения на реконструкцию завода "Полет" в Нижнем Новгороде
13 октября 2025 11:38Научный автоцентр построят в Нижнем Новгороде
13 октября 2025 10:09Нижний Новгород занял 26 место по уровню заработных плат в стране
12 октября 2025 15:05Эксперт предупредил, что рынку труда России грозит новый кризис
11 октября 2025 16:57Депутат ЗСНО Досаев высказался о налоговых реформах
11 октября 2025 13:30Власти Нижегородской области ускорили решение проблем инвесторов
10 октября 2025 18:25Суд освободил экс-директора "ТНС энерго НН" от долгов на сотни миллионов рублей
10 октября 2025 18:0512 компаний из Нижегородской области и Республики Тыва представили разработки на совместном стенде на InRussia-2025
10 октября 2025 17:41Центр поддержки предпринимательства будет открыт в Шаранге
10 октября 2025 14:15Нижегородская область направила 50 млрд рублей на поддержку СВО
Экономика

Выданы разрешения на реконструкцию завода "Полет" в Нижнем Новгороде

13 октября 2025 12:14 Экономика
Выданы разрешения на реконструкцию завода Полет в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Минстрой Нижегородской области выдал два разрешения на реконструкцию производственных объектов завода "Полет". Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Разрешения касаются второго этапа модернизации. Первый проект — это реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей предприятия для выпуска средств авиационной радиосвязи. Второй — обновление корпуса №7.

Ранее сообщалось, что минстрой выдал разрешение на строительство научного автоцентра в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Завод Минстрой Производство
Поделиться:
Новости по теме
23 сентября 2025 18:45Нижегородская область нацелилась на локализацию китайских производств
02 сентября 2025 11:28Производство электроники для катеров может появиться на Бору
08 июля 2025 17:40Выпуск импортозамещающих полимеров для металлов запустили в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных