Завод по производству картофельных хлопьев хотят создать в Нижегородской области Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области сформировала инвестпредложение по строительству завода, выпускающего картофельные хлопья. Усиление работы с инвесторами и расширение мер поддержки с 2025 года входят в задачи нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Подготовленное предложение представляет собой полностью просчитанный проект с подобранными земельными участками и минимальным объемом подготовительных процедур для потенциального инвестора. Дополнительно проведена оценка сырьевой базы региона и проанализированы перспективные рынки сбыта готовой продукции.

Инвестиции по проекту оцениваются в 3,3 млрд рублей, проектная мощность предприятия — свыше 22 тысяч тонн продукции ежегодно. Для размещения производства инвесторам предлагаются четыре площадки: в Дальнеконстантиновском и Лукояновском муниципальных округах, а также в Арзамасе.

Потенциальный инвестор может воспользоваться рядом программ льготного кредитования, а также целевыми займами на приобретение промышленного оборудования.

По данным регионального минсельхоза, по итогам 2024 года регион занимает ведущие позиции по производству картофеля в ПФО и находится на пятом месте в России. Урожай 2024 года составил 696 тысяч тонн. Перспективность развития картофелеводства в области обеспечивается сочетанием благоприятных климатических условий и активным внедрением гидромелиорации.

По вопросам реализации проекта по строительству завода картофельных хлопьев инвесторам рекомендовано обращаться в Корпорацию по номеру горячей линии 0052, через чат-бот или форму "обратной связи", а также по телефонам, указанным на инвестпортале в разделе "Контакты".

Напомним, в 2025 году Нижегородская область подтвердила статус одного из лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ, вновь заняв второе место.

Сообщалось, что нижегородские власти согласовали участки под инвестпроекты на 10 млрд рублей.