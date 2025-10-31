Новым гендиректором ЦКБ по СПК имени Алексеева стал Захар Сидоренко Экономика

Фото: Александр Воложанин

Захар Сидоренко стал новым генеральным директором Центрального конструкторского бюро по судостроению на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева. Его кандидатуру поддержали все акционеры предприятия в ходе внеочередного заочного голосования, гласит отчет конструкторского бюро.

По итогам голосования Сидоренко получил 47 588 голосов, решение было принято единогласно. Новый руководитель будет занимать пост в течение двух лет.

Прежний глава ЦКБ Евгений Цыпленков покинул должность досрочно. Он руководил бюро с февраля 2024 года, сменив Сергея Итальянцева, который возглавлял организацию с 2018 года.

Ранее сообщалось, что суд взыскал почти 28 млн рублей с ЦКБ по СПК имени Алексеева.