Новым гендиректором ЦКБ по СПК имени Алексеева стал Захар Сидоренко

Захар Сидоренко стал новым генеральным директором Центрального конструкторского бюро по судостроению на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева. Его кандидатуру поддержали все акционеры предприятия в ходе внеочередного заочного голосования, гласит отчет конструкторского бюро.
По итогам голосования Сидоренко получил 47 588 голосов, решение было принято единогласно. Новый руководитель будет занимать пост в течение двух лет.
Прежний глава ЦКБ Евгений Цыпленков покинул должность досрочно. Он руководил бюро с февраля 2024 года, сменив Сергея Итальянцева, который возглавлял организацию с 2018 года.
Ранее сообщалось, что суд взыскал почти 28 млн рублей с ЦКБ по СПК имени Алексеева.
