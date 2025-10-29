Нижегородские судостроители просят Минпромторг не требовать возврата субсидий

Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
29 октября 2025 15:44 Экономика
Фото: Александр Воложанин

Крупнейшие предприятия судостроительной отрасли, включая нижегородское "НПО "ГЦКБ Речфлота", направили коллективное обращение министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Авторы документа заявляют, что оказались на грани финансового краха из-за требований Минпромторга вернуть ранее выделенные государственные субсидии. Речь идет о сумме, превышающей 1,1 млрд рублей, включая крупные штрафы.

В числе подписантов также петербургский "КМЗ" и "Прохим" из Орловской области. Все они получали государственную поддержку в рамках постановления правительства № 1872, направленного на разработку и импортозамещение судового оборудования. Оно включает в себя насосы, брашпили, якоря, редукторы и даже корабельные прачечные.

По словам представителей предприятий, большая часть работ уже близка к завершению. При этом суммы, которые необходимо возместить, по оценке компаний, критичны для их финансовой устойчивости. Так, для нижегородского "ГЦКБ Речфлота" речь идет почти о 20% трехлетнего оборота.

Как утверждают представители организаций, срыв сроков выполнения проектов был вызван внешнеполитической ситуацией и санкциями, что привело к перебоям в поставках и удорожанию комплектующих. При этом нижегородские судостроители и "КМЗ" своевременно направили в Минпромторг обоснованные запросы на продление сроков, приложив полный пакет документов.

Однако, как указано в письме, межведомственная комиссия Минпромторга отклонила их обращения, в то время как другим получателям субсидий аналогичные отсрочки были предоставлены. Это, по мнению авторов обращения, нарушает принцип равного подхода к участникам программы.

Компании просят министерство разрешить им завершить работы до конца 2026 года, согласившись на уплату предусмотренных штрафов, но без возврата субсидий. Кроме того, они предлагают внести изменения в регламент, чтобы появилась возможность обжаловать решения комиссии и повторно подавать заявки на продление сроков.

Представители отрасли подчеркивают, что требование вернуть средства может подорвать финансовую стабильность ключевых участников судостроительного сектора.

Напомним, что помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в феврале 2025 года посетил ведущие судостроительные предприятия Нижнего Новгорода.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных