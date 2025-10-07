Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Экономика

Завод "Красное Сормово" отправил краболов-процессор на достройку в Петербург

07 октября 2025 17:58 Экономика
Завод Красное Сормово отправил краболов-процессор на достройку в Петербург

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

"Красное Сормово" в Нижнем Новгороде направило в Санкт-Петербург для завершения строительства, а также проведения швартовных и ходовых испытаний второе судно проекта КСП01 — краболов-процессор "Кильдин". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. 

Напомним, корпус был заложен на предприятии в рамках федеральной инвестпрограммы "Квоты под киль". В апреле этого года краболов спустили на воду

Строительство ведется по принципу "распределенной верфи". После изготовления корпуса и выполнения основных работ в Нижнем Новгороде "Кильдин" в сопровождении двух буксиров отправлен на достройку и испытания в Санкт-Петербург. Для транспортировки применили разъемную конструкцию плавучего дока.

Сообщалось, что завод "Красное Сормово" модернизируют за 7,5 млрд рублей. 

Красное Сормово Судостроение
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
