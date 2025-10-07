Завод "Красное Сормово" отправил краболов-процессор на достройку в Петербург Экономика

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

"Красное Сормово" в Нижнем Новгороде направило в Санкт-Петербург для завершения строительства, а также проведения швартовных и ходовых испытаний второе судно проекта КСП01 — краболов-процессор "Кильдин". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, корпус был заложен на предприятии в рамках федеральной инвестпрограммы "Квоты под киль". В апреле этого года краболов спустили на воду.

Строительство ведется по принципу "распределенной верфи". После изготовления корпуса и выполнения основных работ в Нижнем Новгороде "Кильдин" в сопровождении двух буксиров отправлен на достройку и испытания в Санкт-Петербург. Для транспортировки применили разъемную конструкцию плавучего дока.

Сообщалось, что завод "Красное Сормово" модернизируют за 7,5 млрд рублей.