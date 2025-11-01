Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

В Нижнем Новгороде собачьи будки поставили у песочницы — зоозащитники против

01 ноября 2025 12:40 Общество
В Нижнем Новгороде собачьи будки поставили у песочницы — зоозащитники против

Фото: Кирилл Мартынов

Представители зоозащитной группы "Зоопатруль НН" выразили обеспокоенность в связи с размещением утепленных будок для бездомных собак вблизи детской площадки в микрорайоне Лесной Городок в Нижнем Новгороде. По мнению активистов, такое соседство может представлять угрозу как для детей, так и для самих животных.

В телеграм-канале зоозащитница Лара Саплина, заявила, что подобные действия могут спровоцировать образование стаи, что становится поводом для агрессии со стороны догхантеров.

"Почему потом собаки создают стаю? Они защищают свое место. А почему потом собак травят догхантеры, раскидывают отраву возле детских площадок? А потому что сами бестолковые волонтеры создают такие условия для животных, что ведут к гибели", — возмутилась Саплина.

По её словам, недавно стало известно о размещении собачьих будок прямо рядом с песочницей на детской площадке. Активистка напомнила, что такие случаи уже неоднократно становились предметом телевизионных репортажей, в которых рассказывалось о травле животных в подобных местах.

"Пожалуйста, найдите более безопасное место для кормления. Это поможет сохранить и безопасность детей, и благополучие животных", — отметили волонтеры.

Ранее сообщалось, что бесплатные занятия с кинологом проходят для юных нижегородцев их питомцев во всех районах города.

Теги:
Животные Зоозащитники Собаки
