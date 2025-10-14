В Нижнем Новгороде предложили поощрять рублем тех, кто возьмет собаку из приюта Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В нижегородской думе предложили платить горожанам за взятых из приюта животных. С такой инициативой на заседании думской комиссии по экологии 14 октября выступил депутат Владимир Тарасов. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По мнению политика, вместо того чтобы тратить бюджетные средства на отлов и содержание животных в приютах, можно предложить горожанам альтернативу — заключить социальный контракт с выплатой в размере 10 тысяч рублей при условии, что человек берет животное с улицы и обязуется заботиться о нем.

"Мы тратим по десять тысяч рублей на отлов одной собаки. А так она будет жить в доме, а не в приюте. Думаю, многие согласятся", — отметил Тарасов, добавив, что сам когда-то подобрал дворняжку с улицы, и она прожила у него много лет.

Однако его коллеги выразили опасения, что некоторые могут воспользоваться выплатой, а затем выбросить животное. Тарасов признал, что такие случаи возможны. И все же считает, что идею стоит проработать.

Председатель комиссии Ирина Молькова предложила сосредоточиться на просветительской работе и популяризации идеи "усыновления" животных из приютов. По ее словам, важно, чтобы у нижегородцев формировалось осознанное желание помочь, а не действовать ради материальной выгоды.

Директор МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода" Алексей Сидельник напомнил: основная часть средств, выделяемых на отлов и содержание животных, уходит на ветеринарное обслуживание. Также он сообщил, что информация о животных, ищущих дом, регулярно публикуется на сайтах ("Отлов НН", "Сострадание" и др.).

Всего, по его словам, в 2025 году Нижнему Новгороду на отлов и содержание животных без владельцев предусмотрено 6,7 млн рублей субвенций, Кстовскому району - 1,3 млн рублей, еще 498 тысяч рублей добавят из местного бюджета.

Он добавил, что мероприятия по обращению с безнадзорными животными включают отлов, транспортировку, ветеринарную помощь, питание и содержание в приютах. При этом используются методы, исключающие жестокое обращение. Эвтаназия применяется только по медицинским показаниям, но в 2024-2025 годах ни одно животное усыплено не было.

После завершения всех процедур животные возвращаются в естественную среду обитания. За исключением агрессивных особей — они остаются в приютах пожизненно или до передачи новым владельцам. Сейчас таких животных всего четыре.

По состоянию на 1 октября в Нижнем Новгороде поступило 886 заявок на отлов. Поймано 354 животных — 304 собаки и 50 кошек. Кассовое исполнение бюджета на эти цели составило 3,9 млн рублей, или 58%.

С начала года в добрые руки переданы 29 собак и пять кошек. Благодаря действующей программе численность животных, подлежащих отлову, сократилась с 3 950 в 2018 году до 471, запланированных на 2025 год. В 2018 году на эти цели направлялось 11,5 млн рублей.

