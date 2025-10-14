Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 октября 2025 17:23В Нижнем Новгороде предложили поощрять рублем тех, кто возьмет собаку из приюта
14 октября 2025 17:08Минпромторг планирует отложить введение новых тарифов утильсбора
14 октября 2025 16:10Движение транспорта на путепроводе Мызинского моста ограничат 16 и 17 октября
14 октября 2025 15:57Главный внештатный трансплантолог Минздрава оценил опыт работы нижегородских медучреждений
14 октября 2025 15:28Реализацию проектов КРТ на прибрежных территориях обсудили в Нижнем Новгороде
14 октября 2025 15:16Редкие обезьяны и леопардовые черепахи поселились в нижегородском "Лимпопо"
14 октября 2025 15:00Конфискованные автомобили нижегородцев направлены на нужды СВО
14 октября 2025 14:44В нижегородской думе потребовали объяснить причины вони в городе
14 октября 2025 14:11Эксперт опроверг фейк о новых правилах оформления больничных
14 октября 2025 13:45Более 100 км теплотрасс обновили в Нижнем Новгороде в 2025 году
Общество

В Нижнем Новгороде предложили поощрять рублем тех, кто возьмет собаку из приюта

14 октября 2025 17:23 Общество
В Нижнем Новгороде предложили поощрять рублем тех, кто возьмет собаку из приюта

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В нижегородской думе предложили платить горожанам за взятых из приюта животных. С такой инициативой на заседании думской комиссии по экологии 14 октября выступил депутат Владимир Тарасов. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По мнению политика, вместо того чтобы тратить бюджетные средства на отлов и содержание животных в приютах, можно предложить горожанам альтернативу — заключить социальный контракт с выплатой в размере 10 тысяч рублей при условии, что человек берет животное с улицы и обязуется заботиться о нем.

"Мы тратим по десять тысяч рублей на отлов одной собаки. А так она будет жить в доме, а не в приюте. Думаю, многие согласятся", — отметил Тарасов, добавив, что сам когда-то подобрал дворняжку с улицы, и она прожила у него много лет.

Однако его коллеги выразили опасения, что некоторые могут воспользоваться выплатой, а затем выбросить животное. Тарасов признал, что такие случаи возможны. И все же считает, что идею стоит проработать.

Председатель комиссии Ирина Молькова предложила сосредоточиться на просветительской работе и популяризации идеи "усыновления" животных из приютов. По ее словам, важно, чтобы у нижегородцев формировалось осознанное желание помочь, а не действовать ради материальной выгоды.

Директор МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода" Алексей Сидельник напомнил: основная часть средств, выделяемых на отлов и содержание животных, уходит на ветеринарное обслуживание. Также он сообщил, что информация о животных, ищущих дом, регулярно публикуется на сайтах ("Отлов НН", "Сострадание" и др.). 

Всего, по его словам, в 2025 году Нижнему Новгороду на отлов и содержание животных без владельцев предусмотрено 6,7 млн рублей субвенций, Кстовскому району - 1,3 млн рублей, еще 498 тысяч рублей добавят из местного бюджета. 

Он добавил, что мероприятия по обращению с безнадзорными животными включают отлов, транспортировку, ветеринарную помощь, питание и содержание в приютах. При этом используются методы, исключающие жестокое обращение. Эвтаназия применяется только по медицинским показаниям, но в 2024-2025 годах ни одно животное усыплено не было. 

После завершения всех процедур животные возвращаются в естественную среду обитания. За исключением агрессивных особей — они остаются в приютах пожизненно или до передачи новым владельцам. Сейчас таких животных всего четыре.

По состоянию на 1 октября в Нижнем Новгороде поступило 886 заявок на отлов. Поймано 354 животных — 304 собаки и 50 кошек. Кассовое исполнение бюджета на эти цели составило 3,9 млн рублей, или 58%.

С начала года в добрые руки переданы 29 собак и пять кошек. Благодаря действующей программе численность животных, подлежащих отлову, сократилась с 3 950 в 2018 году до 471, запланированных на 2025 год. В 2018 году на эти цели направлялось 11,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородским приютам компенсируют расходы на аренду помощь и ветпомощь животным, не имеющим хозяев.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Животные
Поделиться:
Новости по теме
13 октября 2025 19:57Четыре овчарки в отставке ищут новый дом в Нижегородской области
06 октября 2025 11:00Пять кошек из приютов нашли себе новых хозяев на выставке "Зоомир"
02 октября 2025 13:58Усатый нянь: собака Ёжка воспитывает котят в нижегородском приюте
25 сентября 2025 09:56Число бездомных животных в Нижегородской области уменьшилось в пять раз
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных