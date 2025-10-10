Нижегородским приютам компенсируют расходы на аренду и ветпомощь

Фото:
Администрация Нижнего Новгорода продолжает усиливать поддержку приютов для животных.
Мэр Юрий Шалабаев сообщил в телеграм-канале, что в 2025 году город начнет компенсировать приютам расходы на ветеринарную помощь пострадавшим животным, не имеющим хозяев, на подготовку питомцев к передаче в новые семьи, а также на аренду муниципальных помещений, где содержат и выгуливают животных.
По словам мэра, конкурс на предоставление субсидий уже объявлен. Летом мэр встречался с руководителем благотворительного фонда "Сострадание НН" Владимиром Гройсманом, они обсудили, как сделать помощь приютам ещё эффективнее.
Шалабаев отметил, что городская программа поддержки развивается постепенно. Например, в прошлом году приютам начали компенсировать расходы на коммунальные услуги, содержание животных, охранную и пожарную сигнализацию, а также дезинфекцию помещений.
"Всё это позволит им работать стабильнее и эффективнее, а братьям нашим меньшим обеспечит достойную жизнь и повысит шансы обрести новых заботливых хозяев", - отметил Шалабаев.
Ранее сообщалось, что фонд "Сострадание НН" временно приостановил прием новых животных в свой приют из-за огромного долга за лечение подопечных.
