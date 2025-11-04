Нижегородец Алексей Исаев возглавил министерство труда и соцзащиты ДНР

Фото:
Бывший заместитель министра социальной политики Нижегородской области Алексей Исаев назначен главой министерства труда и социальной защиты Донецкой народной республики. Соответствующий указ подписал 30 октября руководитель ДНР Денис Пушилин.
До этого Исаев работал в министерстве социальной политики Нижегородской области, где с 2017 года занимал пост замминистра. В 2019 году он стал министром. Осенью 2020-го чиновник ушёл с этой должности по собственному желанию.
После этого он возглавил региональное отделение Фонда социального страхования РФ, а затем представлял правительство Нижегородской области в Харцызске. Позже Исаева рассматривали на разные посты в региональных министерствах, но в итоге он снова вернулся в минсоцпол в качестве заместителя министра.
Ранее сообщалось, что нижегородка Светлана Ермолова возглавила минздрав Курской области.
