Нижегородец Алексей Исаев возглавил министерство труда и соцзащиты ДНР Общество

Бывший заместитель министра социальной политики Нижегородской области Алексей Исаев назначен главой министерства труда и социальной защиты Донецкой народной республики. Соответствующий указ подписал 30 октября руководитель ДНР Денис Пушилин.

До этого Исаев работал в министерстве социальной политики Нижегородской области, где с 2017 года занимал пост замминистра. В 2019 году он стал министром. Осенью 2020-го чиновник ушёл с этой должности по собственному желанию.

После этого он возглавил региональное отделение Фонда социального страхования РФ, а затем представлял правительство Нижегородской области в Харцызске. Позже Исаева рассматривали на разные посты в региональных министерствах, но в итоге он снова вернулся в минсоцпол в качестве заместителя министра.

