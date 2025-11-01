Конопацкий назначен проректором ННГАСУ

Фото:
Евгений Конопацкий назначен проректором по науке и цифровому развитию ННГАСУ, сообщила пресс-служба вуза.
Новый проректор окончил Донбасскую государственную академию строительства и архитектуры в 2004 году с отличием по направлению "Теплогазоснабжение и вентиляция", а затем продолжил обучение в аспирантуре по специальности "Прикладная геометрия, инженерная графика". В 2020 году он защитил докторскую диссертацию по направлению "Инженерная геометрия и компьютерная графика".
До назначения Конопацкий Ранее возглавлял институт информационных технологий в ННГАСУ. Также он руководит стратегическим проектом "Цифровое строительство", который реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и входит в обновленный нацпроект "Молодежь и дети".
Под руководством Евгения Конопацкого успешно защитили свои научные работы шесть кандидатов и один доктор наук.
Ранее сообщалось, что при ННГАСУ создается лаборатория, специализирующаяся на градостроительной и геопространственной аналитике.
