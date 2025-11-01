Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 ноября 2025 16:35Переговоры о прямых рейсах из Нижнего Новгорода в ОАЭ продолжаются
01 ноября 2025 16:23Конопацкий назначен проректором ННГАСУ
01 ноября 2025 16:07Бригада психиатрической помощи продолжила работу в Дзержинске
01 ноября 2025 15:50Северный медцентр объединит четыре ЦРБ в Нижегородской области
01 ноября 2025 15:30Арзамасская школа "Созвездие" возобновила работу после вспышки норовируса
01 ноября 2025 15:04Нижегородцам рассказали, на что обратить внимание при выборе семейного терапевта
01 ноября 2025 14:31Нижегородец Роман Пермяков отправил еще один гуманитарный груз на СВО
01 ноября 2025 14:16Нижегородцам рассказали, как будут ходить автобусы в День народного единства
01 ноября 2025 13:47Мошенники начали выдавать себя за сотрудников нижегородского минимущества
01 ноября 2025 13:30Эндокринолог из Йемена начал принимать пациентов в Балахне
Общество

Конопацкий назначен проректором ННГАСУ

01 ноября 2025 16:23 Общество
Конопацкий назначен проректором ННГАСУ

Фото: ННГАСУ

Евгений Конопацкий назначен проректором по науке и цифровому развитию ННГАСУ, сообщила пресс-служба вуза.

Новый проректор окончил Донбасскую государственную академию строительства и архитектуры в 2004 году с отличием по направлению "Теплогазоснабжение и вентиляция", а затем продолжил обучение в аспирантуре по специальности "Прикладная геометрия, инженерная графика". В 2020 году он защитил докторскую диссертацию по направлению "Инженерная геометрия и компьютерная графика".

До назначения Конопацкий Ранее возглавлял институт информационных технологий в ННГАСУ. Также он руководит стратегическим проектом "Цифровое строительство", который реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и входит в обновленный нацпроект "Молодежь и дети". 

Под руководством Евгения Конопацкого успешно защитили свои научные работы шесть кандидатов и один доктор наук.

Ранее сообщалось, что при ННГАСУ создается лаборатория, специализирующаяся на градостроительной и геопространственной аналитике. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Назначения ННГАСУ
Поделиться:
Новости по теме
30 сентября 2025 20:00Специалистов по альтернативной энергетике будут готовить в Нижнем Новгороде
11 июня 2025 16:16Опубликованы проекты новых школ для Нижнего Новгорода, сделанные студентами
16 мая 2025 12:07ННГАСУ начал обучать нейросеть знаниями в сфере строительства и ЖКХ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных