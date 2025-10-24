ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Экономика

Гендиректором ТПП Нижегородской области избрали Ольгу Акимову

24 октября 2025 09:10 Экономика
Гендиректором ТПП Нижегородской области избрали Ольгу Акимову

Фото: пресс-служба ТПП Нижегородской области

23 октября в Нижнем Новгороде состоялась внеочередная Конференция Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Делегаты единогласно поддержали решение об избрании Ольги Акимовой на должность генерального директора Палаты.

Кандидатура Акимовой была представлена Советом ТПП Нижегородской области еще 27 августа 2025 года. В ходе Конференции новый руководитель представила стратегическую Программу развития деятельности Палаты до 2030 года. Документ определяет ключевые направления укрепления роли ТПП как важнейшего института поддержки предпринимательства и основной площадки для конструктивного взаимодействия бизнеса с органами власти.

В числе приоритетов программы — проведение регулярных дискуссионных и экспертных площадок с представителями власти, активное участие в разработке законодательных инициатив, развитие институтов арбитража и медиации, а также расширение сотрудничества в сфере промышленной кооперации и внешнеэкономической деятельности.

Вице-президент, член Правления ТПП России Илья Зубков подчеркнул, что Нижегородская торгово-промышленная палата по праву считается одной из ведущих в системе ТПП РФ. Он отметил, что по объему предоставляемых услуг она стабильно входит в тройку лидеров среди региональных палат, а ее членская база уже превысила тысячу организаций. По словам Зубкова, эти показатели наглядно демонстрируют высокий авторитет и востребованность нижегородской Палаты в деловой среде региона.

Он также выразил полную поддержку стратегическим целям, обозначенным новым руководством, отметив, что особое внимание будет уделено содействию бизнесу в выходе на внешние рынки, развитию промышленного потенциала и защите интересов предпринимателей. Вице-президент подчеркнул, что основой этой работы остается формирование конструктивного диалога между бизнесом и властью, а также дальнейшее повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых предпринимателям.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных