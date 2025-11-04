Нижегородская область заняла четвертое место по числу ДТП с электросамокатами Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область по итогам девяти месяцев 2025 года заняла четвертое место в России по количеству дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, гироскутеры и моноколеса. Об этом говорится в обзоре дорожно-транспортной аварийности, который подготовил Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.

По его данным, с января по сентябрь в регионе произошло 143 таких аварии.

По числу зарегистрированных происшествий Нижегородская область уступает лишь Москве, Костромской области и Санкт-Петербургу.

Аналитики отмечают, что аварийность с участием СИМ носит ярко выраженный сезонный характер. Пиковый рост ДТП приходится на теплый период года — особенно на июнь. Первое заметное увеличение числа происшествий фиксируется уже в апреле, когда пользователи начинают активно использовать средства индивидуальной мобильности.

Всего за девять месяцев 2023 года в стране зафиксировано 2 959 ДТП с участием СИМ. В результате этих аварий погибли 54 человека, еще 3 062 получили травмы. Среди пострадавших — 956 несовершеннолетних.

По данным экспертов, большая часть пострадавших — люди молодого и среднего возраста. При этом 38,5% раненых — подростки в возрасте от 10 до 17 лет. С возрастной группы 25–29 лет количество пострадавших начинает снижаться по мере увеличения возраста.

Ранее сообщалось, что сезон аренды проката самокатов в Нижнем Новгороде завершился 15 октября.