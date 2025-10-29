Названы районы Нижегородской области, где выросла смертность в ДТП Происшествия

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В ряде районов Нижегородской области зафиксирован значительный рост числа погибших в ДТП. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сообщил начальник управления Госавтоинспекции региона Владимир Ежов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Он отметим, что несмотря на то, что в целом по региону по итогам 9 месяцев отмечается снижение смертности в ДТП, в 21 районе области ее уровень, наоборот, вырос.

Так, большой прирост смертности зафиксирован в Нижнем Новгороде, где за отчетный период в ДТП погибли 46 человек. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года — рост составил 170,6%.

Серьезное увеличение числа жертв зафиксировано также в Городецком районе — 13 погибших, что на 225% больше, чем годом ранее. В Арзамасе число погибших выросло на 300% — до 4 человек. В Сеченовском районе погибших стало в пять раз больше — рост составил 400%, при этом общее число жертв достигло 5 человек.

Рост смертности также наблюдается в Выксунском (11 погибших, рост составил 22,2%), Володарском (8 смертей, или на 100% больше), Пильнинском (6 погибших, увеличение на 200%) и Павловском районах (6 скончавшихся, что на 20% больше, чем в 2024-м).

По пять человек погибли в Дальнеконстантиновском (рост 150%), Дивеевском (+150%) и Лукояновском (+25%) районах. В Перевозском округе аварии унесли жизни четырех человек (+100%).

В Княгининском и Вадском районах в результате ДТП скончались по три человека (рост составил 100%). Такое же количество погибших — в Кулебакском округе, но здесь прирост составил 50%.

В списке также Сосновский и Сокольский районы, а также Саров, где в авариях погибли по два человека (увеличение везде на 100%). Закрывают печальный рейтинг Большеболдинский, Ветлужский и Тоншаевский районы. В них в ДТП скончались по одному человеку, но прирост по сравнению с прошлым годом составил 100%.