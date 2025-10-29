Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
29 октября 2025 18:13СК завел дело на мигранта, напавшего на автобус в Нижнем Новгороде
29 октября 2025 17:52Мэр Дзержинска пообещал восстановить разрушенные вандалами надгробия
29 октября 2025 17:45Названы районы Нижегородской области, где выросла смертность в ДТП
29 октября 2025 17:33Суд продлил арест экс-главе ГУММиД Андрею Левдикову до 15 декабря
29 октября 2025 17:15Серийную похитительницу мобильных телефонов поймали в Нижегородской области
29 октября 2025 16:54Погром на кладбище в Дзержинске закончился проверкой полиции
29 октября 2025 16:19Скандально известного турагента из Нижнего Новгорода отправили под домашний арест
29 октября 2025 15:09Нижегородское УФСБ пресекло продажу персональных данных
29 октября 2025 14:36Смертность в ДТП в Нижнем Новгороде выросла почти в 3 раза
29 октября 2025 12:46Нападение на автобус может обернуться для нижегородца уголовным делом
Происшествия

Названы районы Нижегородской области, где выросла смертность в ДТП

29 октября 2025 17:45 Происшествия
Названы районы Нижегородской области, где выросла смертность в ДТП

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В ряде районов Нижегородской области зафиксирован значительный рост числа погибших в ДТП. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сообщил начальник управления Госавтоинспекции региона Владимир Ежов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Он отметим, что несмотря на то, что в целом по региону по итогам 9 месяцев отмечается снижение смертности в ДТП, в 21 районе области ее уровень, наоборот, вырос.

Так, большой прирост смертности зафиксирован в Нижнем Новгороде, где за отчетный период в ДТП погибли 46 человек. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года — рост составил 170,6%.

Серьезное увеличение числа жертв зафиксировано также в Городецком районе — 13 погибших, что на 225% больше, чем годом ранее. В Арзамасе число погибших выросло на 300% — до 4 человек. В Сеченовском районе погибших стало в пять раз больше — рост составил 400%, при этом общее число жертв достигло 5 человек.

Рост смертности также наблюдается в Выксунском (11 погибших, рост составил 22,2%), Володарском (8 смертей, или на 100% больше), Пильнинском (6 погибших, увеличение на 200%) и Павловском районах (6 скончавшихся, что на 20% больше, чем в 2024-м).

По пять человек погибли в Дальнеконстантиновском (рост 150%), Дивеевском (+150%) и Лукояновском (+25%) районах. В Перевозском округе аварии унесли жизни четырех человек (+100%).

В Княгининском и Вадском районах в результате ДТП скончались по три человека (рост составил 100%). Такое же количество погибших — в Кулебакском округе, но здесь прирост составил 50%.

В списке также Сосновский и Сокольский районы, а также Саров, где в авариях погибли по два человека (увеличение везде на 100%). Закрывают печальный рейтинг Большеболдинский, Ветлужский и Тоншаевский районы. В них в ДТП скончались по одному человеку, но прирост по сравнению с прошлым годом составил 100%.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госавтоинспекция ДТП Смертность
Поделиться:
Новости по теме
28 октября 2025 18:00Водитель "Шевроле" вылетел с трассы и разбился насмерть около Семенова
27 октября 2025 09:18Грузовой эвакуатор съехал в кювет под Лысковом: погиб человек
24 октября 2025 11:39Водитель погиб в ДТП с перевертышем в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных