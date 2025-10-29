Смертность в ДТП в Нижнем Новгороде выросла почти в 3 раза Происшествия

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Почти в три раза увеличилась смертность в ДТП в Нижнем Новгороде в 2025 году. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ рассказал начальник управления Госавтоинспекции Нижегородской области Владимир Ежов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, в целом по региону по итогам 9 месяцев отмечается снижение основных показателей аварийности. Так, количество ДТП уменьшилось на 2,3 % — всего зарегистрировано 3347 происшествий. Уровень травматизма также немного сократился. Различные ранения получили 4283 человека.

На 0,4% уменьшилась смертность — в общей сложности погибли 235 человека, шестеро из них — дети. По словам Владимира Ежова, почти половина из погибших в ДТП (108 человек) приходится на происшествия, связанные с выездом на полосу встречного движения, в том числе в местах, где это запрещено. Таких аварий зарегистрировано 51.

При этом, по его словам, рост погибших отмечается в 21 районе, где лидер антирейтинга — Нижний Новгород.

"По сравнению с прошлым годом количество смертей увеличилось почти в три раза: с 17 до 45. То есть каждый пятый погибший в ДТП пришелся на Нижний Новгород", — сказал Ежов.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года в Нижнем Новгороде зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей автобусов.