Шесть детей погибли в ДТП в Нижегородской области с начала года Происшествия

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Шесть детей погибли в ДТП в Нижегородской области в 2025 году. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ рассказал начальник управления Госавтоинспекции Нижегородской области Владимир Ежов, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, по итогам девяти месяцев 2025 года в Нижегородской области сократился уровень детского травматизма в ДТП (до 463 случаев). При этом увеличилась смертность с четырех случаев в 2024 года до шести в 2025-м.

"Двое подростков участвовали в качестве водителей транспортных средств", - заключил он.

Ранее сообщалось, что в районе Советской площади иномарка сбила 10-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в нескольких метрах от "зебры".