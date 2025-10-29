Шесть детей погибли в ДТП в Нижегородской области с начала года

Фото:
Шесть детей погибли в ДТП в Нижегородской области в 2025 году. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ рассказал начальник управления Госавтоинспекции Нижегородской области Владимир Ежов, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По его словам, по итогам девяти месяцев 2025 года в Нижегородской области сократился уровень детского травматизма в ДТП (до 463 случаев). При этом увеличилась смертность с четырех случаев в 2024 года до шести в 2025-м.
"Двое подростков участвовали в качестве водителей транспортных средств", - заключил он.
Ранее сообщалось, что в районе Советской площади иномарка сбила 10-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в нескольких метрах от "зебры".
