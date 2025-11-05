Трассу Р-158 будут перекрывать по ночам ради дублера проспекта Гагарина

Фото:
С 2 по 4 декабря на 15-м км трассы Р-158 Нижний Новгород — Саратов будут вводиться ночные ограничения движения. Проезд на участке между деревней Ольгино и Ближним Борисовым (Кстовский район) планируется закрывать ежедневно с 02:00 до 04:00.
Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, временные меры связаны с монтажом рамных конструкций опор на строящемся путепроводе, который входит в проект автодороги "Дублер проспекта Гагарина в г. Нижний Новгород (2 этап)". Инициаторами проекта выступают правительство Нижегородской области и ООО "КСК-11", подрядчиком является ДСК "Автобан".
На период работы перекрытий рекомендованы маршруты объезда:
• вариант 1: через Новинки, Окский и далее по обходу Нижнего Новгорода по трассе М-7 "Волга";
• вариант 2: через Бешенцево, Ждановский, далее по обходу Кстово, через Кстовскую промзону и по обходу Нижнего Новгорода.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок, заранее выбирать альтернативные направления и соблюдать временную схему организации движения на месте работ.
Ранее сообщалось, что минград утвердил планировку участка под дублер проспекта Ленина в Нижнем Новгороде.
Напомним также , что 7 ноября планируют открыть движение по объездной дороге на улице Родионова.
