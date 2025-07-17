Планировку участка под дублер проспекта Ленина утвердил нижегородский минград Экономика

Фото: сайт стратегии развития Нижегородской области

Минград Нижегородской области утвердил планировку и межевание территории для строительства дублера проспекта Ленина в областном центре на участке от улицы Советской до Молитовского моста. Об этом сообщается на сайте стратегии развития Нижегородской области.

Отмечается, что строительство магистрали будет реализовано в три этапа:

Первый этап — 1,6 км от улицы Интернациональной до Молитовского моста.

Второй этап — 1,85 км с транспортной развязкой на Молитовском мосту и Комсомольской площади.

Третий этап — 1,4 км от улицы Советской до улицы Интернациональной с выходом на развязку с улицей Советской и Метромостом.

Проект реализуется в рамках частной концессионной инициативы от компании ООО "ДЛ Плюс", которая займётся проектированием, строительством и эксплуатацией трассы. Также в рамках проекта предусмотрено укрепление левого берега Оки на участке длиной 3,4 км между Молитовским и Канавинским мостами.

Ранее сообщалось об отмене общественного обсуждения проекта планировки и межевания территории для строительства дублёра проспекта Ленина от улицы Советской до Молитовского моста, намеченного на 16 июля.

Напомним, что завершить строительство дублёра проспекта Ленина планируется к 2029 году.