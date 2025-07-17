Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
18 июля 2025 17:00  [38] Планировку участка под дублер проспекта Ленина утвердил нижегородский минград
18 июля 2025 14:04  [122] ВТБ определил распространенные схемы мошенничества со списанием долгов
18 июля 2025 12:45  [137] ВТБ выяснил, жители каких регионов в ПФО зарабатывают больше всего кешбэка
18 июля 2025 10:06  [207] Число банкротов в Нижегородской области выросло на 38%
18 июля 2025 07:00  [309] Нижегородская мэрия избавляется от загородного имущества
17 июля 2025 10:23  [386] Житель Выксы погасил 5 млн рублей долга после вмешательства приставов
17 июля 2025 07:00  [369] Оформление Нижнего Новгорода ко Дню города обойдется почти в 4 млн рублей
16 июля 2025 20:25  [599] Общественные обсуждения проекта дублёра Ленина в Нижнем Новгороде отменили
16 июля 2025 18:51  [489] На 19% увеличилась выработка у нижегородского автопроизводителя благодаря федпроекту "Производительность труда"
16 июля 2025 17:30  [493] Еще три участка трассы Р-158 расширят в Нижегородской области
Экономика

Планировку участка под дублер проспекта Ленина утвердил нижегородский минград

18 июля 2025 17:00  [38] Экономика
Планировку территории под дублер проспекта Ленина утвердил нижегородский минград

Фото: сайт стратегии развития Нижегородской области

Минград Нижегородской области утвердил планировку и межевание территории для строительства дублера проспекта Ленина в областном центре на участке от улицы Советской до Молитовского моста. Об этом сообщается на сайте стратегии развития Нижегородской области. 

Отмечается, что строительство магистрали будет реализовано в три этапа:

  • Первый этап — 1,6 км от улицы Интернациональной до Молитовского моста.
  • Второй этап — 1,85 км с транспортной развязкой на Молитовском мосту и Комсомольской площади.
  • Третий этап — 1,4 км от улицы Советской до улицы Интернациональной с выходом на развязку с улицей Советской и Метромостом.

Проект реализуется в рамках частной концессионной инициативы от компании ООО "ДЛ Плюс", которая займётся проектированием, строительством и эксплуатацией трассы. Также в рамках проекта предусмотрено укрепление левого берега Оки на участке длиной 3,4 км между Молитовским и Канавинским мостами.

Ранее сообщалось об отмене общественного обсуждения проекта планировки и межевания территории для строительства дублёра проспекта Ленина от улицы Советской до Молитовского моста, намеченного на 16 июля. 

Напомним, что завершить строительство дублёра проспекта Ленина планируется к 2029 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Строительство
Поделиться:
Новости по теме
15 июля 2025 08:00  [780] Почти 180 км дорог около М-12 восстановят в Нижегородской области до конца года
28 июня 2025 07:00  [828] Реконструкция дороги к Анкудиновке в Нижнем Новгороде выходит на второй этап
27 июня 2025 15:53  [770] Проект дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде сделает компания из Твери
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород провожал IX Горький fest: фоторепортаж
17 июля 2025 15:00Как Нижний Новгород провожал IX "Горький fest": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных