Планировку участка под дублер проспекта Ленина утвердил нижегородский минград

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Минград Нижегородской области утвердил планировку и межевание территории для строительства дублера проспекта Ленина в областном центре на участке от улицы Советской до Молитовского моста. Об этом сообщается на сайте стратегии развития Нижегородской области.
Отмечается, что строительство магистрали будет реализовано в три этапа:
Проект реализуется в рамках частной концессионной инициативы от компании ООО "ДЛ Плюс", которая займётся проектированием, строительством и эксплуатацией трассы. Также в рамках проекта предусмотрено укрепление левого берега Оки на участке длиной 3,4 км между Молитовским и Канавинским мостами.
Ранее сообщалось об отмене общественного обсуждения проекта планировки и межевания территории для строительства дублёра проспекта Ленина от улицы Советской до Молитовского моста, намеченного на 16 июля.
Напомним, что завершить строительство дублёра проспекта Ленина планируется к 2029 году.
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